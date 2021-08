Pierwszy zgrzyt Varane'a w Manchesterze. Poszło o numer na koszulce

Raphael Varane po dziesięciu latach spędzonych w Realu Madryt przeniósł się na Old Trafford. Manchester United za jego sprowadzenie zapłacił 40 milionów euro, co biorąc pod uwagę klasę i jakość oferowaną przez 28-latka jest promocyjną ceną. Choć o transferze było wiadomo od kilku tygodni, dopiero wczoraj klub oficjalnie przedstawił Francuza.

Phil Jones nie oddał Varane'owi numeru na koszulce

Przez wiele lat gry w reprezentacji Francji Varane grał z numerem cztery na koszulce. W Realu Madryt nie było to możliwe, ponieważ cyfrę tę dzierżył wieloletni kapitan Sergio Ramos. Z tego powodu 28-latek musiał się zadowolić "piątką" na swoim trykocie. Po zmianie barw klubowych liczył na to, że tym razem uda mu się zdobyć ten numer.

"Manchester Evening News" poinformował, że nie było to możliwe, a to za sprawą odmowy Phila Jonesa. Anglik otrzymał ten numer w momencie transferu na Old Trafford w 2011 roku i nie zgodził się na oddanie go francuskiemu obrońcy.

Raphael Varane może zadebiutować w następnej kolejce

Upór Jonesa może nieco dziwić, biorąc pod uwagę fakt, że ostatni występ w barwach Manchesteru zanotował pod koniec stycznia 2019 roku. Ostatecznie Anglik pozostał przy swoim, a Varane'owi pozostało wybrać numer "19" na koszulce.

Raphael Varane jest wychowankiem francuskiego RC Lens, z którego w 2011 roku trafił do Realu Madryt. W trakcie 10 sezonów spędzonych w stolicy Hiszpanii rozegrał 360 meczów we wszystkich rozgrywkach, w których strzelił 17 goli i zanotował siedem asyst. Z "Królewskimi" zdobył łącznie 18 trofeów, w tym czterokrotnie wygrywał w Lidze Mistrzów i trzykrotnie cieszył się z mistrzostwa Hiszpanii.

Francuz nie wystąpił w pierwszym ligowym meczu Manchesteru United w Premier League przeciwko Leeds (5:1). Szansę na debiut może otrzymać w następnej kolejce, kiedy to "Czerwone Diabły" zagrają na wyjeździe z Southampton.