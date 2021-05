Legendarny warszawski stadion zostanie odnowiony. Prace ruszyły! Podano koszt

Władze Warszawy otrzymały zielone światło, aby odnowić kompleks sportowy Skry, który w ostatnich latach popadł w ruinę. Do takiej decyzji przyczynił się wyrok sądu apelacyjnego ze stycznia tego roku, który prawomocnie nakazał Stowarzyszeniu RKS "Skra" wydanie miastu zajmowanego przez ponad 40 lat terenu. Mimo tego w odzyskaniu terenu musiał pomóc komornik. W różnych instancjach sprawy toczyły się ponad trzynaście lat.

REKLAMA

Zobacz wideo Robert Lewandowski pobił rekord Gerda Muellera! "Historia dzieje się na naszych oczach" [ELEVEN SPORTS]

Magda Linette w ćwierćfinale w Strasburgu. Rywalka musiała się poddać

Trzaskowski obiecywał odbudowę

- Skrę też odbudujemy, a problemy, które były do tego momentu wynikają z osób, które do tej pory Skrą się opiekowały – obiecywał w październiku 2018 r. prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, tuż przed ostatnimi wyborami samorządowymi. I wygląda na to, że obietnicę uda się spełnić.

Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na koncepcję modernizacji kompleksu sportowego rozstrzygnięto już w październiku 2018 roku. Wygrała pracownia Aleksander Wadas Studio, której koncept Skry to obiekt służący dla wszystkich ludzi.

- Zaczynamy przywracać należny blask kompleksowi Skry. Ten początek jest jednocześnie końcem wieloletniej – z uwagi na długość trwania oraz stopień determinacji miasta – batalii o odzyskanie Skry, w którą osobiście od początku mojej pracy jako zastępca prezydenta byłam zaangażowana – mówi Renata Kaznowska, zastępca prezydenta m.st. Warszawy dla oficjalnej strony Urzędu Miasta Warszawy.

Zaczęło się porządkowanie terenu

Miasto rozpoczęło porządkowanie zaniedbanego terenu. Jeszcze w tym roku mieszkańcy będą mogli korzystać z bocznego boiska. Niebawem rozpoczną się negocjacje warunków umowy z pracownią architektoniczną, która przygotuje projekt pierwszego etapu przebudowy obiektu. Na jego realizację oraz prace budowlane zarezerwowano w budżecie stolicy zarezerwowano 25 mln zł.

Obiekt ma zostać otwarty na Pole Mokotowskie. Powstanie tam stadion treningowy z zapleczem i strefa rekreacyjno-sportowa łącząca park z kompleksem. Oprócz tego mają być trasa biegowa i siłownie plenerowe. Zimą będą miejsca dla miłośników łyżwiarstwa, saneczkarstwa i narciarstwa biegowego.

- Chcemy, aby Skra stała się wielkim centrum różnych aktywności fizycznych i promocji zdrowego stylu życia. Uważam, że - po modernizacji - miejsce to będzie miało zasadnicze znaczenie dla pokonania barier związanych z rozpoczęciem aktywności fizycznej wśród młodzieży, jak i dla rozwoju młodych talentów. Dzięki temu stanie się wzorem dla innych, popieranych przez radę miasta, działań inwestycyjnych na terenie Warszawy oraz innych miast Polski – przyznaje Paweł Lech radny, członek Komisji Sportu, Rekreacji i Turystyki Rady m.st. Warszawy.

Tim Tebow wraca do NFL. "Kolejny przykład uprzywilejowania białych"

W drugiej kolejności, po przeprowadzeniu niezbędnych wyburzeń, w połowie 2022 roku planowane jest udostępnienie mieszkańcom przestrzeni po dawnych basenach. Będą to miejsca otwarte, naturalnie łączące się z parkiem na Polu Mokotowskim. Ostatnim etapem prac będzie odbudowa stadionu. Wstępny koszt nowego obiektu wynosi 300-400 mln złotych.