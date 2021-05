Oficjalnie: Gennaro Gattuso ma już nowy klub! 48h po zwolnieniu

"Drogi Rino, cieszę się, że spędziłem z Tobą prawie dwa sezony. Dziękując Ci za Twoją pracę oraz życzę dalszych sukcesów, gdziekolwiek trafisz. Uściski dla żony i dzieci - napisał prezydent Aurelio De Laurentiis w niedzielę późnym wieczorem na Twitterze, gdzie poinformował, że Rino, czyli Gennaro Gattuso nie będzie już dłużej trenerem Napoli.

REKLAMA

Zobacz wideo Robert Lewandowski pobił rekord Gerda Muellera! "Historia dzieje się na naszych oczach" [ELEVEN SPORTS]

Legia Warszawa ma nowy cel transferowy! Niedawno stracił miejsce w kadrze Polski

Juventus i Milan w Lidze Mistrzów! Dramat Napoli na samym finiszu ligi

Włoskie media o tym, że Gattuso zostanie zwolniony z Napoli, pisały przynajmniej od kilku miesięcy. Ale Aurelio De Laurentiis wytrzymał się z tą decyzją do końca sezonu. Zakończonego nieudanym akcentem, bo zespół Piotra Zielińskiego w niedzielę sensacyjnie zremisował przed własną publicznością z Veroną (1:1) i spadł na piąte miejsce w tabeli. Na samym finiszu dał wyprzedzić się Juventusowi i Milanowi, które w ostatniej kolejce Serie A wygrały swoje mecze (Juventus 4:1 z Bologną, a Milan 2:0 z Atalantą) i to one w przyszłym sezonie zagrają w Lidze Mistrzów.

Gattuso w niedzielę po meczu z Veroną nawet nie pojawił się na konferencji prasowej. I niedługo później De Laurentiis w nietypowy sposób, bo za pośrednictwem Twittera przekazał, że stracił posadę. 43-letni szkoleniowiec na nową pracę czekał niespełna 48 godzin. We wtorek po południu Fiorentina poinformowała, że Gattuso zostanie jej nowym trenerem. "Witamy Rino" - napisał klub z Florencji, który zakomunikował, że kontrakt z Gattuso obowiązywać będzie od 1 lipca.

Rafał Gikiewicz wydał oświadczenie po fali hejtu. "Agresja wyczerpująca znamiona przestępstwa"

Piotr Zieliński będzie miał nowego trenera. "Ustalił warunki"

Gattuso pracował w Napoli od grudnia 2019 roku, kiedy zwolniony został Carlo Ancelotti. Poprowadził zespół w 81 spotkaniach. Jego bilans to 47 zwycięstw, 12 remisów i 22 porażki. Zdobył w tym czasie Puchar Włoch, a oprócz tego awansował do 1/8 finału Ligi Mistrzów oraz 1/16 Ligi Europy. Włoskie media informują, że nowym trenerem Zielińskiego ma zostać Massimiliano Allegri, który ustalił już wstępnie warunki kontraktu, ale czeka jeszcze na rozwój sytuacji w Realu Madryt (więcej tutaj).