Transferowe plany Thomasa Tuchela uzależnione od ruchów Bayernu Monachium

Thomas Tuchel został ogłoszony nowym trenerem Chelsea 26 stycznia. Niemiec zastąpił zwolnionego w dzień wcześniej Franka Lamparda. Niemiec przyleciał do Londynu i tego samego dnia po południu poprowadził pierwszy trening, a wieczorem został zaprezentowany przez klub. Nowy zespół poprowadził w trzech meczach Premier League. Jego bilans to dwa zwycięstwa (2:0 z Burnley i 1:0 z Tottenhamem) oraz remis (0:0 z Wolves).

Według portalu sprowadzenie obrońców jest uzależnione od planów transferowych Bayernu Monachium. "Bawarczycy są na pole position dla obrońcy RB Lipsk, [Dayota] Upamecano" - czytamy w artykule. Dużo łatwiejsze może być pozyskanie Niklasa Suele, który już w poprzednich latach wykazał chęć gry w Premier League.

- Rozważałem przejście do Premier League. To jedna z lig, w których naprawdę chcę grać. Jednak w tamtym czasie przeprowadzka do Monachium była dla mnie najlepszym krokiem - przywołuje wypowiedź obrońcy z 2019 roku portal goal.com. W obecnym sezonie 25-latek rozegrał 20 na 29 spotkań we wszystkich rozgrywkach. Kontrakt Suele z Bayernem Monachium obowiązuje do końca czerwca 2022 roku.

W ostatnich dniach agent Daytoa Upamecano z kolei poinformował, że 22-latek ma podjąć decyzję o tym, gdzie przejdzie pod koniec obecnego sezonu. "Bild" dodał, że odbyło się już pierwsze "dobre spotkanie" agenta zawodnika z przedstawicielami Bayernu. Obie strony zgodnie przyznały, że piłkarz pozostanie w RB Lipsk do końca sezonu 2020/21.

Goal.com zaznacza, że kupno dwóch nowych obrońców do Chelsea oznacza, że w następnym letnim okienku transferowym na sprzedaż wystawieni zostaną Andreas Christensen lub Antonio Rudiger. Obaj piłkarze są związani z londyńskim klubem do końca czerwca 2022 roku.