Widzew Łódź rozgromiony na inaugurację I ligi! Pięć goli w hicie

Wróciły rozgrywki I ligi. W piątek Arka Gdynia pokonała GKS Jastrzębie 4:0, a ŁKS Łódź 4:0 Odrę Opole. W sobotę w hicie pierwszej kolejki Radomiak Radom podejmował beniaminka Widzew Łódź.

REKLAMA

Zobacz wideo Cecherz o pracy w Widzewie: Poczułem się skrzywdzony, to była moja porażka

Radomiak błysnął w drugiej połowie

Spotkanie znakomicie rozpoczęło się dla gości. Już w 5. minucie prowadzenie Widzewowi dał Marcin Robak. Do przerwy łodzianie utrzymywali korzystny rezultat. Wszystko odmieniło się w drugich 45 minutach. W przerwie trener Radomiaka wprowadził na boisko Karola Angielskiego sprowadzonego niedawno z Wisły Płock. Ten kilkanaście sekund po zmianie strzelił wyrównującego gola. Cztery minuty później Karol Podliński wykorzystał kolejną sytuację i Radomiak objął prowadzenie 2:1. Na 3:1 dla gospodarzy podwyższył Leandro w 72. minucie. Wynik spotkania w 90. minucie ustalił Miłosz Kozak.

Radomiak jest w tym sezonie jednym z faworytów do awansu do ekstraklasy. Zespół z Radomia uczestniczył kilka tygodni temu w barażu o prawy gry w najwyższej klasie rozgrywkowej, ale przegrał z Wartą Poznań 0:2. Z kolei dla Widzewa celem na rozpoczęty sezon będzie spokojne utrzymanie, by w kolejnych latach pokusić się o powrót do ekstraklasy, w której ostatni raz występował w sezonie 2013/2014.

Przeczytaj też: