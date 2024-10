A jednak. Sensacyjny transfer Zalewskiego? Chodzi o słynny klub

Nicola Zalewski ma ważny kontrakt z Romą do końca tego sezonu i nie wiadomo, czy finalnie zostanie przedłużony. Styczeń 2025 r. może być ostatnią okazją dla Włochów, by otrzymać choćby symboliczną kwotę odstępnego za Zalewskiego. Z najnowszych informacji medialnych wynika, że Zalewski mógłby trafić do Turcji, ale nie do Galatasaray, a do jednego z ligowych rywali. "Są w kontakcie z młodym talentem Romy" - czytamy.

