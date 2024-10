Burza po tym, co zrobił PZPN. Tak żegna legendy. "Serio?"

Doskonale znamy tradycję żegnania piłkarzy ostatnim meczem w kadrze - tak stało się m.in. z Jakubem Błaszczykowskim, który karierę reprezentacyjną zakończył w towarzyskim meczu Polska - Niemcy. Teraz jednak Biało-Czerwoni grają o konkretną stawkę. Wyniki w Lidze Narodów mogą mieć znaczenie przy losowaniu grup eliminacyjnych do kolejnych mistrzostw świata.

PZPN żegna Krychowiaka i Szczęsnego. Specjalna kolekcja będzie wielką klapą?

Nie dziwi więc, że tym razem zdecydowano się jedynie na specjalną uroczystość. Krychowiak i Szczęsny odbiorą przed meczem Polska - Portugalia pamiątkowe koszulki i pożegnają się z kibicami. W PZPN wpadli na jeszcze jeden pomysł. Ogłoszono wypuszczenie specjalnej kolekcji z okazji reprezentacyjnej emerytury obu zawodników. "W kolekcji znajdziecie koszulki, kubki i plakaty z ich wizerunkami - idealne dla fanów, którzy chcą uhonorować ich sportowe osiągnięcia" - czytamy.

Kibicom reprezentacji Polski ten pomysł - czy też jego wykonanie - nie przypadł do gustu.

"Koszulka obrazuje obecny PZPN, bylejakość" - komentuje jeden z nich. "Za miesiąc będą na wyprzedaży za 9.99. - a później jako gratis do szalika" - dodał inny. "Na taką okazję moglibyście zejść z ceny. No ale wszędzie szukacie tylko kasy" - krytykuje kolejny.

"Cena zdecydowanie wygórowana, żeby nie powiedzieć, że jak z kosmosu. To raz. Ale sposób promocji pozostawia chyba jeszcze więcej do życzenia. Wygnieciona koszulka rzucona na krzesełko stadionowe? To ma zachęcić do kupienia? Serio?" - napisał Maciej Miłosz z Piłkarskich Bałkanów.

"Super kolekcja, super. Koszulka bez podanego materiału, plakat bez podanego materiału, a kubka nie ma. W dodatku cała kolekcja nie ma nawet osobnej zakładki na stronie" - zauważył Jan Piekutowski z Meczyków.

Koszulka z wizerunkiem Wojciecha Szczęsnego i Grzegorza Krychowiaka oraz napisem "Szczęsny x Krychowiak" kosztuje 119,99 złotych. Za plakat z tym samym motywem trzeba zapłacić 24,99 złotych. Kubka wciąż nie ma w sklepie, choć od publikacji wpisu na profilu "Łączy Nas Piłka" minęło już kilka godzin.