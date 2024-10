Oficjalnie: Kluczowa postać Liverpoolu sensacyjnie ogłasza koniec kariery!

Od tego sezonu możemy obserwować zupełnie nową odsłonę Liverpoolu. Nowym trenerem tego klubu został Arne Slot, który zastąpił odchodzącego Juergena Kloppa. Przed nim jednak bardzo ciężkie zadanie, ponieważ Klopp znaczył wiele w Liverpoolu i to on pomógł temu zespołowi wrócić na szczyt. Tylko za jego kadencji Liverpool wygrał Ligę Mistrzów, mistrzostwo Anglii, Klubowe Mistrzostwo Świata, FA Cup czy Superpuchar UEFA. Od kwietnia 2017 r. do stycznia 2021 r. Liverpool za Kloppa nie przegrał ani jednego meczu ligowego na Anfield, co uczyniło z tego stadionu prawdziwą twierdzę.

Kiedy myślimy "Liverpool za Kloppa", do głowy wpada co najmniej kilku zawodników, którzy od razu kojarzą się z erą tego trenera. Zaczynając na Virgilu van Dijku, Mohamedzie Salahu, Andrew Robertsonie czy Trencie Alexandrze-Arnoldzie, a kończąc na Sadio Mane, Roberto Firmino oraz Joelu Matipie. Jeden z nich ogłosił właśnie informację, która mogła zasmucić nie tylko kibiców Liverpoolu.

Zwycięzca Ligi Mistrzów zakończył karierę. "Był kluczową postacią"

Oficjalna strona Liverpoolu poinformowała w komunikacie, że Matip zdecydował się na zakończenie kariery. Matip był piłkarzem tego klubu w latach 2016-2024 i zagrał 201 meczów, licząc zarówno rozgrywki krajowe, jak i europejskie. "Matip potwierdził przejście na piłkarską emeryturę. Był kluczową postacią podczas rządów Juergena Kloppa. Życzymy Joelowi i jego rodzinie wszystkiego najlepszego w przyszłości" - napisał Liverpool w oświadczeniu.

Wcześniej informacje o zakończeniu kariery przez Matipa podawał niemiecki dziennik "Ruhr Nachrichten". Matip odszedł z Liverpoolu latem tego roku, kiedy to wygasł jego kontrakt. Od grudnia zeszłego roku Matip nie grał w piłkę w związku z zerwaniem więzadeł krzyżowych. Od momentu rozstania z Liverpoolem Matip był łączony z transferem do Lazio, Romy, Bayeru Leverkusen, West Hamu United czy do powrotu do Schalke 04, gdzie grał w latach 2000-2016.

Wcześniej Matip reprezentował barwy SC Weitmar 45 (1995-1998) oraz Vfl Bochum (1998-2000). Dodatkowo zagrał 27 meczów w reprezentacji Kamerunu, w tym wystąpił na mistrzostwach świata w 2010 r. w RPA.

Aktualnie Liverpool nie może jednak narzekać na to, jakich zawodników ma w środku defensywy. W tym sezonie, po rozstaniu z Matipem, Arne Slot ma dyspozycji Virgila van Dijka, Joe Gomeza, Ibrahimę Konate oraz Jarella Quansaha.