Oficjalnie: PZPN podjął decyzję ws. kuriozalnego meczu Wisły Kraków. I... dali poradę

Wisła Kraków w 4. rundzie el. Ligi Konferencji! Tak brzmiała jedna z ważniejszych informacji w polskiej piłce w czwartkowy wieczór. "Biała Gwiazda" odrobiła 2 bramki w starciu ze Spartakiem Trnawa, doprowadziła do dogrywki, a potem także do konkursu rzutów karnych, który ostatecznie wygrała 12 do 11. To oznacza, że o główną fazę europejskiej rywalizacji krakowianie powalczą teraz z belgijskim Cercle Brugge. I tu zrobiło się małe zamieszanie.

Komunikat PZPN i związkowe paragrafy

Mecz Wisły z Cercle w kalendarzu UEFA widnieje w czwartek 22 sierpnia, przewidziano go o godz. 20:30. Na ten sam dzień Wisła miała zaplanowany ligowy mecz z Górnikiem Łęczna, który pierwotnie miał się zacząć o godz. 19:35. Czy PZPN nie wierzył, że Wisła Kraków będzie dobrze radzić sobie w Europie? Niekoniecznie. Jak wynika z nieoficjalnych rozmów z Departamentem Rozgrywek Krajowych, z powodu dość napiętego kalendarza umieszczono tam ten mecz specjalnie, z opcją jego automatycznego przełożenia, w sytuacji awansu. W sprawie tego spotkania Wisła zatem nie musiała nic robić. Departament PZPN w piątek rano przełożył spotkanie i wydał komunikat:

W związku z awansem klubu Wisła Kraków do fazy play-off eliminacji Ligi Konferencji Europy, Departament Rozgrywek Krajowych PZPN informuje, że mecz 6. kolejki Betclic 1 Ligi między drużynami Górnik Łęczna – Wisła Kraków nie odbędzie się w zaplanowany pierwotnie terminie 22 sierpnia (czwartek) o godzinie 19:35.

To na ten moment wszystko, co wiadomo o meczu z Górnikiem. Teraz przedstawiciele związku będą rozmawiać o tym spotkaniu z władzami obu klubów oraz z Przedstawicielami TVP Sport, telewizji, która ma prawa do pokazywania pierwszoligowych spotkań. Te rozmowy też nie odbędą się od razu, bo sytuacja z kalendarzem Wisły jest dość skomplikowana. "Biała Gwiazda"nie zagrała meczu o Superpuchar Polski z Jagiellonią, oraz z powodu startu w eliminacjach europejskich pucharów przełożyła pierwszy mecz pierwszoligowego sezonu z ŁKS-em. Prawo do tego daje jej zresztą Regulaminu Rozgrywek o Mistrzostwo 1. Ligi na sezon 2024/2025. W art. 18, punkcie 4. czytamy w nim, że:

Kluby, które awansowały do rozgrywek UEFA, mają prawo do zwrócenia się z wnioskiem do DRK PZPN o przełożenie jednego spotkania ligowego, rozgrywanego przed meczem kwalifikacji rozgrywek UEFA. W takiej sytuacji DRK PZPN może z urzędu wyznaczyć mecz mistrzowski Klubu, który awansował w rozgrywkach UEFA, na inny termin.

Mówiąc prościej: departament rozgrywek na wniosek klubu musi przełożyć jeden mecz ligowy pierwszoligowca, jeśli ten gra w eliminacjach europejskich pucharów. Z tej opcji Wisła już skorzystała. Do tego mecz z 22 sierpnia z Łęczną, przełożył się automatycznie, ale z sygnałów, które do nas dochodzą, wiele wskazuje na to, że Wisła chciałaby też przełożyć jedno ze spotkań pierwszoligowych, przeciwko Miedzi Legnica (25.08, godz. 14:30). Trzy dni wcześniej Wisła zagra u siebie z Brugią, a trzy dni po Miedzi pojedzie do Belgii na rewanż. 1 września ekipa z Reymonta gra zresztą też daleki wyjazd z Kotwicą Kołobrzeg. Kalendarz jest napięty i obciążający.

W Ekstraklasie byłoby prościej. Wisła jest 3 mecze do tyłu

Co ciekawe, gdyby Wisła grała w Ekstraklasie z przełożeniem spotkania ligowego przy 4. rundzie eliminacji LK nie miałaby kłopotu. W tamtym regulaminie kilka lat temu zawarto bowiem, punkt, że klub oprócz przełożenia jednego meczu ligowego podczas rund 1-3 eliminacji pucharów może też przełożyć ligowe spotkanie, które wypada pomiędzy europejskimi meczami fazy play-off.

"Kluby, które awansowały do rundy play-off w rozgrywkach UEFA mają prawo do zwrócenia się nie później niż w ciągu 24 godzin od zakończenia meczu, zapewniającego awans do rundy play off w rozgrywkach UEFA z wnioskiem do Departamentu Logistyki Rozgrywek o przełożenie ich spotkania ligowego, rozgrywanego pomiędzy meczami play-off rozgrywek UEFA". - głosi punkt 11.4.

Czy Wisła przełoży mecz z Miedzią? W PZPN usłyszeliśmy, że oczywiście "może prosić" i taką prośbę złożyć, ale nikt nie gwarantuje jak się ona rozstrzygnie. Tym bardziej że w tym momencie "Biała Gwiazda" ma już trzy zaległe spotkania (z Jagiellonią, ŁKS-em i Łęczną), na które trzeba znaleźć miejsce i czas, a terminów dodatkowych, tj. środowych jest mało. Za ustalenie dat zaległych meczów Wisły PZPN weźmie się po zakończeniu eliminacji europejskich pucharów, gdy ich uczestnicy będą już pewni. Jeśli Wisła nie awansuje do Ligi Konferencji zapewne swoje "polskie" mecze zagra w "europejskich" terminach.