Królewski w środku nocy opublikował ważną wiadomość. Zwrócił się do pracowników klubu

Przed tygodniem Wisła Kraków przegrała 1:3 na City Arena Trnava i potrzebowała cudu, by odrobić straty. Ten się wydarzył. Drużyna prowadzona przez Kazimierza Moskala już jeszcze w pierwszej połowie objęła prowadzenie. W 43. minucie na listę strzelców wpisał się Angel Rodado. Po zmianie stron piłkarze Wisły poszli za ciosem. W 60. minucie kapitalne długie podanie od Marka Carbo wykorzystał Piotr Starzyński, podwyższył wynik na 2:0 i doprowadził do dogrywki. W niej oba zespoły strzeliły po golu. Po stronie Wisły na listę strzelców wpisał się Alan Uryga, a po Spartaka Michal Duris. Ostatecznie, o awansie Wisły do IV rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy UEFA zadecydowały rzuty karne.

Nocny wpis. Jarosław Królewski podziękował pracownikom. "Noce nieprzespane"

Na triumf krakowian zareagował prezes klubu Jarosław Królewski. 38-latek opublikował nocny wpis w serwisie X, w którym wspomniał o kibicach. Zwrócił się też w nim do "ludzi z biur", którzy przyczynili się do tego osiągnięcia.

"A tak totalnie szczerze - przeciętny kibic nawet nie zdaje sobie sprawy, z tego jak wiele pracy, trzeba było wykonać od początku roku, jak wiele wymagań formalnych należało spełnić aby w ogóle w tych pucharach rozgrywać mecze w naszej sytuacji finansowej i prawnej. Noce nieprzespane. Setki wymagań, które dla klubu z drugiego poziomu rozgrywkowego są kosmosem" - tak Jarosław Królewski zaczął wpis.

"Ukłon dla ludzi z biur, którzy w pocie czoła o to walczyli, aby spełnić wymagania UEFA i wielu innych restrykcji. Gratulacje dla teamu "biurowego", o którym rzadko wspominamy" - napisał, a na końcu zadał pytanie retoryczne: "Jedziemy dalej ??".

Wisła Kraków w czwartej rundzie eliminacji Ligi Konferencji Europy UEFA zagra z belgijskim Cercle Brugge, który w dwumeczu pokonał norweski Molde 3:1. Pierwszy mecz zostanie rozegrany stadionie miejskim im. Henryka Reymonta w Krakowie (22.08.2024, godz. 19:00), a rewanżowe starcia na Jan Breydel Stadiun (29.08, godz. 19:00).