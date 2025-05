O tych słowach ws. Świątek będzie głośno. "W sztabie panuje chaos"

Szerokim echem odbiły się słowa Andy'ego Roddicka na temat Igi Świątek i Polaków. Niedawno w swoim podkaście "Served" wziął w obronę Świątek po tym, jak 23-latka odpadła w trzeciej rundzie turnieju WTA 1000 w Rzymie, gdzie przegrała z Danielle Collins 1:6, 5:7.

Mocne słowa Roddicka w kierunku polskich dziennikarzy

- Iga narzekała na polskie media. Przepraszam, ale jeśli jesteś dziennikarzem z Polski i miażdżysz Igę regularnie, to jesteś pier****nym kretynem. Jesteś. Przepraszam, ale to najlepszy sportowiec, jakiego kiedykolwiek mieliście - wypalił mistrz US Open z 2003 roku.

W podkaście wziął udział także Jonathan Wertheim - amerykański dziennikarz sportowy. W rozmowie z byłym tenisistą podkreślił, że "wszczynają alarm", bo Iga Świątek nie grała w finale od ubiegłorocznego Rolanda Garrosa. - To już 48 tygodni - podkreślił.

"Myślę, że tutaj jest prawdziwy kryzys"

Dziennikarz wyznał wprost, co sądzi o ostatnich występach Igi Świątek. - Myślę, że tutaj jest prawdziwy kryzys. Część z tego to wyniki meczów, a druga część to po prostu brak radości. Widzieliśmy posty w mediach społecznościowych, widzieliśmy wywiady, widzieliśmy jej stres przyspawany do twarzy, kiedy gra - oświadczył.

- Moja teoria jest taka, że ten incydent dopingowy naprawdę na nią wpłynął. Myślę, że większość ludzi, którzy patrzą na fakty, dochodzi do wniosku, że mówi to wiele o procesie i niewiele mówi o jej etyce. Nie sądzę, by wiele osób uważało, że zrobiła coś złego. Myślę, że to naprawdę miało na nią wpływ - podkreślił.

Amerykański dziennikarz uderzył w nowego trenera Igi Świątek

W październiku 2024 roku Iga Świątek ogłosiła współpracę z nowym trenerem - Wimem Fissette’em, który zastąpił Tomasza Wiktorowskiego. Pod okiem tego szkoleniowca Polka zdobyła większość tytułów w tourze. Jednak Wertheim zauważa, że ta zmiana nie wyszła jej na dobre.

- W obozie najwyraźniej panuje chaos. Dokonała zmiany trenerskiej poza sezonem, która się nie opłaciła - podkreślił.

- To jest zawodniczka, która w najlepszym przypadku będzie numerem cztery, jeśli Jasmine Paolini nie wygra Rzymu. Oznacza to, że będzie czwartą rozstawioną w Roland Garros, co jest trochę szokujące samo w sobie. Bardziej zaskakuje mnie to, że nie wygrała turnieju, od zwycięstwa w czwartym Rolandzie Garrosie. To było ciężkie 11-12 miesięcy - zakończył.