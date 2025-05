Legia pożegna się z Feio? "Decyzja została podjęta"

Legia Warszawa nie ma już szans na mistrzostwo Polski. Zespół Goncalo Feio plasuje 31. kolejkach plasuje się na piątym miejscu w tabeli ze stratą sześciu "oczek" do Pogoni Szczecin. Liderem jest Lech Poznań, który w 32. meczach zdobył 66 pkt i ma "oczko" przewagi nad drugim Rakowem Częstochowa.

"Deklaracje Feio nie pokryły się z rzeczywistością"

To czwarty rok z rzędu dla Legii bez mistrzostwa Polski. Jedynym pocieszeniem w tym sezonie były europejskie puchary, w których Legioniści dotarli do ćwierćfinału oraz sięgnęli po Puchar Polski. Na temat klubu i przyszłości Goncalo Feio na łamach TVP Sport wypowiedział się Cezary Kucharski. - Deklaracje sprzed sezonu nie pokryły się z rzeczywistością, nie potwierdziły się zapewnienia trenera Goncalo Feio o "niezapomnianym sezonie". Był on słodko-gorzki - stwierdził.

- Legia zbudowana przez poprzedniego dyrektora sportowego Jacka Zielińskiego była nijaka, tworzona bez konkretnego pomysłu i jasnej wizji. Patrzyłem na nią trochę, jak na piłkarską karierę Jacka. Bardzo dobry ligowiec, solidny piłkarz, jednak wiecznie związany z Legią, w żądnym momencie nie podjął ryzyka, by sprawdzić się w silniejszym, zagranicznym klubie. Był powściągliwy, ostrożny, bez pierwiastka fantazji czy ryzyka - dodał.

Takiego trenera potrzebuje Legia. "Tego mu brakuje"

Były piłkarz otrzymał także pytanie, co dalej z Goncalo Feio. - Wydaje mi się, że strony się rozejdą. Tak wnioskuję ze słów trenera, który po meczu z Lechem mówił, że rozmowy o nowym kontrakcie się nie rozpoczęły. Z Legii płynie przekaz, że decyzja już właściwie została podjęta i będzie ogłoszona na początku przyszłego tygodnia - oznajmił.

- Legia potrzebuje szkoleniowca, który wie, jak wygrywa się tytuły. Kosta Runjaić i Goncalo Feio takimi trenerami nie byli, kiedy trafiali na Łazienkowską. Portugalczyk to niezły socjotechnik, podlizywał się trybunom, ma wiele energii i zapału do pracy, ale brakuje mu genu zwycięstwa. Może potrzebuje więcej czasu i trafił do stolicy na zbyt wczesnym etapie kariery? - kontynuował.

Kto powinien zastąpić Goncalo Feio?

Na pytanie, kto powinien zostać trenerem Legii w kolejnym sezonie, Cezary Kucharski odpowiedział: - Ja bym wziął Aleksandara Vukovicia, który odchodzi z Piasta.

- Jesteśmy kolegami, ale ja nawet swoich kolegów nie traktuję ulgowo. Tego samego oczekuję również od nich. Vuko ma charakter i DNA, którego brakuje Legii. Wygrywał tytuły jako jej piłkarz oraz trener i uważam, że potrafiłby z tych piłkarzy wyzwolić gen wygrywania - zakończył.