Oto sytuacja Polski w rankingu UEFA po klęsce Śląska. Czarny scenariusz realny

Polskie kluby świetnie rozpoczęły eliminacje europejskich pucharów. W Lidze Europy Wisła Kraków dwukrotnie pokonała KF Llapi (2:0 i 2:1), a w Lidze Mistrzów Jagiellonia Białystok rozbiła 4:0 FK Poniewież. Passa zakończyła się po meczu Śląska Wrocław w drugiej rundzie eliminacji Ligi Konferencji.

Śląsk Wrocław poniósł bolesną porażkę w eliminacjach Ligi Konferencji. Od jego postawy wiele zależy

Wicemistrzowie Polski nie sprostali FC Riga i przegrali 0:1 po bramce Ousseynou Nianga, która padła po nieudanym zagraniu Mateusza Żukowskiego. W dodatku przez długi czas prezentowali się słabo, co niezbyt dobrze wróży przed rewanżem. A ewentualne odpadnięcie Śląska byłoby kłopotliwe.

Polska aktualnie zajmuje 18. miejsce w rankingu krajowym UEFA i ma nieco ponad 2 pkt straty do 17. Szkocji oraz trochę ponad 2 pkt przewagi nad 19. Serbią. Jednak obie te federacje, podobnie jak Austria i Szwajcaria mają pięciu przedstawicieli w pucharach. Przez to za poszczególne mecze dostają nieco mniej punktów (za wygraną 0,2 pkt, a za remis 0,1 pkt przy odpowiednio 0,25 pkt i 0,125 pkt Polski), jednak mając więcej klubów, i tak może być im łatwiej zdobyć ogólną wyższą liczbę punktów.

Z krajów zajmujących miejsce blisko Polski w rankingu po cztery zespoły mają: Grecja, Dania, Chorwacja i Ukraina (miała pięć, ale Dnipro-1 zostało wykluczone). Ci pierwsi w środę dopisali 0,250 pkt za zwycięstwie PAOK-u w eliminacjach LM, a drugie tyle da im triumf AEK-u Ateny w eliminacjach LK. A we wtorek punkty zdobyli Duńczycy (za zwycięstwo Midtjylland) i Ukraińcy, którzy zyskali kosztem Serbów (Dynamo Kijów pokonało Partizan). Punktów nie dopisali także Szwajcarzy (Lugano przegrało z Fenerbahce).

Ranking krajowy UEFA po meczu Śląska Wrocław w Lidze Konferencji

1. Anglia (7/7 klubów dalej gra w pucharach) - 85,732 pkt

2. Włochy (8/8) - 75,356 pkt

3. Hiszpania (7/7) - 70,561 pkt

...

13. Grecja (4/4) - 26,875 pkt

14. Austria (5/5) - 26,800 pkt

15. Dania (4/4) - 26,575 pkt

16. Szwajcaria (5/5) - 26,575 pkt

17. Szkocja (5/5) - 26,300 pkt

18. Polska (4/4) - 24,000 pkt

19. Serbia (5/5) - 21,775 pkt

20. Chorwacja (4/4) - 21,150 pkt

21. Ukraina (4/5) - 21,000 pkt

Mając na uwadze, że Polskę w pucharach reprezentuje zespół z I ligi (Wisła), od którego trudno oczekiwać spektakularnych wyników (choć zagra jeszcze co najmniej cztery mecze), ważne jest, aby pozostałe drużyny w miarę możliwości punktowały. Jagiellonia wywiązała się z tego zadania, a Legia, która do gry wejdzie w czwartek 25 lipca, jest faworytem dwumeczu z Caernarfon Town i musi postarać się o dwa zwycięstwa. A Śląsk stać na to, aby w rewanżu odwrócić wynik rywalizacji z FC Riga - stracone punkty rankingowe będą boleć, lecz tylko w przypadku awansu będzie można to nadrobić.