Manchester United podjął ważną decyzję ws. polskiego talentu. Po prostu wow!

Maxi Oyedele szybko został wypatrzony przez Manchester United i dołączył do akademii tego klubu. W drużynach młodzieżowych spisywał się na tyle dobrze, że w końcu dostał zaproszenie na trening pierwszego zespołu. A ostatnie dni są dla niego przełomowe.

Manchester United zdecydował ws. Maxiego Oyedele. Znalazł się wśród gwiazd

Kilka dni temu Polak zaliczył nieoficjalny debiut w Manchesterze United, w meczu z Rosenborgiem (0:1) spędził na boisku całą drugą połowę. W kolejnym spotkaniu z Rangersami (2:0) także rozegrał 45 minut, a w dodatku asystował przy bramce Joe Hugilla.

Postawa Oyedele została doceniona przez Erika ten Haga, który zdecydował się powołać go na amerykańskie tournée United. Jest to tym bardziej imponujące, że w składzie znalazły się takie gwiazdy jak: Andre Onana, Harry Maguire, Casemiro, Christian Eriksen, Marcus Rashford, Jadon Sancho, Rasmus Hojlund czy 18-letni Leny Yoro, który niedawno został sprowadzony z Lille za 62 mln euro.

Oyedele może zostać sprawdzony na tle bardzo wymagających rywali. Zdobywcy Pucharu Anglii w Stanach Zjednoczonych zagrają z: Arsenalem (28 lipca, Inglewood), Betisem (1 sierpnia, San Diego) oraz Liverpoolem (4 sierpnia, Columbia). Potem czekają ich już mecze o stawkę - z Manchesterem City o Tarczę Wspólnoty (10 sierpnia), a następnie inauguracja sezonu Premier League z Fulham (16 sierpnia).

Maxi Oyedele walczy o przyszłość w Manchesterze United

19-latek na pewno będzie chciał pokazać się z dobrej strony. Jednym z powodów jest wygasający w lipcu przyszłego roku kontrakt, który może zostać przedłużony, jeśli pomocnik dalej będzie grał na wysokim poziomie. Sam oficjalny debiut w seniorskim zespole mógłby mu bardzo w tym pomóc, ale raczej będzie występował w rozgrywkach młodzieżowych (Premier League 2, Liga Młodzieżowa UEFA).

Maxi Oyedele to wychowanek akademii Manchesteru United, skąd trafiał na wypożyczenia do Altrincham (2023) i Forest Green Rovers (2024). Jest też młodzieżowym reprezentantem Polski, grał w kadrach U-18 i U-19, a Michał Probierz powoływał go nawet do zespołu U-21. W nim wystąpił trzykrotnie, po raz ostatni 12 października zeszłego roku ze Słowacją (2:2). Urodzony w Salford piłkarz jest synem Polki i Nigeryjczyka.