Co za wieści ws. meczu Legii w Europie. UEFA nagle ogłosiła decyzję

Legia Warszawa przygotowuje się do rozpoczęcia zmagań w eliminacjach Ligi Konferencji. Tam w drugiej rundzie zagra z walijskim Caernarfon Town i będzie faworytem do awansu. Jednak tuż przed pierwszym meczem na stronie UEFA ukazała się bardzo istotna informacja dotycząca rewanżu. To kolejny raz, gdy zmieniają się pierwotne ustalenia dotyczące tego dwumeczu. Poprzednio także chodziło o spotkanie rewanżowe.

3 Fot. Kuba Atys / Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl