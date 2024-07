Borek i reszta bez litości. Śląsk zrównany z ziemią po klęsce w Europie

"Słaby, męczący oko Śląsk", "wszystko na odwrót", "nie bawmy się tak" - piszą eksperci i dziennikarze po meczu Śląska Wrocław z FC Riga w drugiej rundzie eliminacji Ligi Konferencji. Wicemistrzowie Polski wrócili do europejskich pucharów i nie mogą być zadowoleni. Nie dość, że przegrali 0:1, to ich gra nie daje powodów do optymizmu przed rewanżem. Sam wynik jest gorzki także ze względu na ranking krajowy UEFA.

