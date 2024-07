Oj, to zaboli! Surowa kara dla Wisły. UEFA się nie patyczkuje

Wisła Kraków w pierwszej rundzie eliminacji Ligi Europy pokonała KF Llapi Podujevo 4:1 w dwumeczu. Dla klubu był to pierwszy od 12 lat mecz europejskich pucharów, a więc emocje przed oraz w trakcie spotkania sięgnęły zenitu. Niestety przełożyło się to na dotkliwą karę, którą krakowskiemu klubowi wlepiła UEFA. Kwota nie należy do małych.

Wisła Kraków ukarana przez UEFA. Przed ważnym meczem w Lidze Europy

Podczas spotkania z Llapi na trybunach stadionu Wisły zasiadło aż 24 403 widzów. To nowy rekord frekwencji na spotkaniach krakowskiego zespołu w XXI wieku. Miejscowi fani chcieli urozmaicić spotkanie pirotechniką, którą odpalili po pierwszym gwizdku. To niestety przełożyło się na zdecydowaną reakcję UEFA.

Europejska federacja wlepiła Wiśle karę finansową, o czym klub poinformował sam w oficjalnym komunikacie. "Do Wisły Kraków wpłynęło pismo po pierwszym meczu I rundy eliminacji do Ligi Europy, w którym Biała Gwiazda podejmowała KF Llapi. UEFA postanowiła nałożyć na klub karę w wysokości 50 000 euro za wykorzystanie przez kibiców środkowych pirotechnicznych" - czytamy. Przy obecnym kursie kara to około 215 tysięcy złotych.

To jednak nie koniec kar finansowych. "A także 8 000 euro (~34 400 zł) za blokowanie przez fanów wyjść ewakuacyjnych w poszczególnych sektorach" - dodaje Wisła. Łącznie klub będzie musiał więc zapłacić prawie 250 tysięcy złotych.

To niezbyt dobre informacje dla Wisły, która przecież nadal miewa swoje problemy finansowe. Być może jednak kara od UEFA wpłynie na to, że kibice podczas kolejnego spotkania odpuszczą sobie pirotechnikę. Domowy mecz II rundy eliminacji Ligi Europy z Rapidem Wiedeń Wisła rozegra już w czwartek 25 lipca o 18:00. Prawdopodobnie na stadionie przy ulicy Reymonta znów zostanie pobity rekord frekwencji.