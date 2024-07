Wicemistrz Polski dostał lekcję na Łotwie. Przykra porażka

Po dwóch zwycięstwach Wisły Kraków z KF Llapi i efektownej wygranej Jagiellonii Białystok na Litwie z FK Poniewież polscy kibice liczyli na podtrzymanie dobrej passy naszych drużyn przez wicemistrza kraju. Śląsk Wrocław mierzył się z teoretycznie najmocniejszym przeciwnikiem, ale jednak nikt nie miał wątpliwości, że wicemistrz Łotwy Riga FC jest jak najbardziej w zasięgu zespołu Jacka Magiery.

Koszmarna pierwsza połowa Śląska Wrocław. Wicemistrz Łotwy wyglądał jak Manchester City

Tyle że od pierwszej minuty kompletnie nie było tego widać. Śląsk wyglądał na tyle koszmarnie, że grający w błękitno-białych strojach zespół Rygi wyglądał na tle wrocławian niczym Manchester City. A co gorsza, wicemistrz Polski już w siódmej minucie praktycznie sam strzelił sobie gola. Po długim podaniu Ngoma fatalnie we własnym polu karnym zachował się Mateusz Żukowski, a Ousseynou Niang uprzedził Rafała Leszczyńskiego i delikatnym uderzeniem otworzył wynik tego meczu.

Co gorsza, Śląsk zupełnie nie umiał na to niepowodzenie zareagować i dał się jeszcze bardziej zdominować wicemistrzom Łotwy. Zespół Riga FC zdobywał kolejne stałe fragmenty gry, miał też doskonałą szansę na 2:0 już w 13. minucie, gdy Reginaldo Ramires nie zdołał w sytuacji sam na sam pokonać Rafała Leszczyńskiego.

Dalej też lepiej wyglądali gospodarze, a gra toczyła się głównie na połowie polskiego zespołu. Śląsk w pierwszej połowie miał bowiem tylko niecelny strzał głową Mateusza Żukowskiego po jednym z niewielu rzutów rożnych i do przerwy absolutnie zasłużenie przegrywał 0:1.

Przewaga po przerwie bez efektu. Śląsk będzie musiał odrabiać straty w rewanżu

W drugiej części spotkania zobaczyliśmy lepszy, już nie tak bezradny Śląsk. Po dwóch zmianach w przerwie i wejściu na boisko Tommaso Guercio z Filipem Rejczykiem mecz z obu stron stał się bardziej bezpośredni, ale nieliczne sytuacje bramkowe mieli tylko wrocławianie.

Najlepszej z nich nie wykorzystał w 53. minucie Matias Nahuel Leiva. Po uderzeniu z dystansu Petra Schwarza bramkarz gospodarzy odbił piłkę przed siebie, a Sebastian Musiolik zgrał ją głową do Nahuela Leivy, który z kilku metrów fatalnie przestrzelił.

Później działo się głównie za sprawą uderzeń z dystansu. Niezłą próbę Mateusza Żukowskiego z trudem odbił Rihards Matrevics. Strzały Nahuela Leivy czy Piotra Samca-Talara także nie znajdowały drogi do łotewskiej bramki, a gdy nadarzyła się szansa przy stałym fragmencie gry, to Aleks Petkow posłał piłkę nad poprzeczką.

Blisko wyrównania było w doliczonym czasie gry, gdy z ostrą centrą Łukasza Gerstensteina minęli się z piłką w polu bramkowym bramkarz Matrevics, obrońcy Rygi, ale i niestety Petr Schwarz, który mógł doprowadzić do wyrównania.

Wynik ostatecznie się od 7. minuty nie zmienił. Riga FC pokonała Śląsk Wrocław 1:0. To ogromne rozczarowanie w wykonaniu wicemistrza Polski, ale na szczęście jest jeszcze rewanż 1 sierpnia we Wrocławiu, w którym do odrobienia będzie tylko jedna bramka.