Niespodziewana decyzja UEFA przed meczem Legii w LKE

Niemal dokładnie trzy doby dzielą Legię od pierwszego meczu w eliminacjach do europejskich pucharów w sezonie 2024/25. Kilka dni temu warszawianie poznali pierwszego rywala - będzie nim Caernarfon Town FC, który pokonał Crusaders FC z Irlandii Północnej. Do wyłonienia zwycięzców dwumeczu potrzebne były jednak rzuty karne. A w nich na bramkę rywali uderzano aż 18 razy!

Legia Warszawa szykuje się do eliminacji do LKE. Nagła decyzja UEFA

Pierwszy mecz przeciwko Walijczykom zespół Goncalo Feio rozegra w czwartek 25 lipca przy Łazienkowskiej. Rewanż odbędzie się dokładnie tydzień później - 1 sierpnia. Choć do tego meczu zostało jeszcze kilkanaście dni, UEFA podjęła nagłą decyzję. Chodzi o sędziego.

Pierwotnie mecz rewanżowy miał poprowadzić Łotysz Edgars Macevs. Jak podaje portal 90minut.pl, ostatecznie jednak głównym arbitrem spotkania będzie Islandczyk Ívar Orri Kristjansson. Nie wiadomo, jaka jest dokładna przyczyna decyzji europejskiej federacji.

Z kolei sędzia pierwszego meczu pozostaje bez zmian. Przy Łazienkowskiej arbitrem głównym będzie Estończyk Juri Frischer.

W poniedziałek Legia Warszawa poznała też potencjalnego kolejnego rywala w eliminacji do Ligi Konferencji Europy. W przypadku awansu do III rundy warszawianie zagrają z lepszym z pary Brondby - Llapi. Pierwszy mecz w czwartek 8 sierpnia na wyjeździe, a rewanż 15 sierpnia w Warszawie. Duńczycy to zespół, którego kibice Legii chcieli uniknąć.

Relacje na żywo z meczów Legii Warszawa w eliminacjach do Ligi Konferencji Europy dostępne będą na Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.