Legia poznała pierwszego rywala w el. LKE. Grad goli. Zdecydowało 18 rzutów karnych!

Legia Warszawa zbroi się na nadchodzący sezon. Nie ma co się dziwić, gdyż piłkarze Goncalo Feio będą musieli rywalizować zarówno w ekstraklasie, jak i Pucharze Polski oraz Lidze Konferencji Europy. Do klubu dołączyli m.in. Kacper Chodyna, Luquinhas czy też Sergio Barcia. Niewykluczone, że jeszcze ktoś dołączy do drużyny Goncalo Feio.

Legia Warszawa poznała rywala! Nagły zryw nie pomógł

Choć Legia pierwszy mecz w eliminacjach do Ligi Konferencji Europy rozegra dopiero za tydzień, to już w środę zapadły ważne rozstrzygnięcia. O 20.45 rozpoczęło się rewanżowe starcie między Crusaders FC a walijskim Caernarfonem, które miało wyłonić pierwszego rywala Legii. Przed tygodniem Walijczycy dość nieoczekiwanie wygrali 2:0 i byli w lepszym położeniu przed środowym starciem.

Spotkanie w Irlandii Północnej rozpoczęło się lepiej dla Caernarfonu, który w 24. minucie wyszedł na prowadzenie i w dwumeczu prowadził już 3:0. Autorem trafienia dla Walijczyków był Matty Hill. Mimo prowadzenia gości, więcej okazji bramkowych konstruowali gospodarze. Do przerwy nie zdołali doprowadzić jednak do remisu i schodzili do szatni, przegrywając jednym golem.

Emocje rozpoczęły się po przerwie. Tuż po zmianie stron gospodarze zdobyli dwie szybkie bramki i już w 49. minucie prowadzili 2:1. Na listę strzelców wpisali się Ben Kennedy oraz Adam Lecky. Z minuty na minutę Irlandczycy byli coraz groźniejsi i szli po kolejne gole. W 72. minucie Philipp Lowry trafił na 3:1, czym doprowadził do remisu w dwumeczu!

Do 90. minuty żadna z ekip nie zdobyła już bramki, co oznaczało, że będzie dogrywka. Mało kto spodziewałby się takiego obrotu spraw jeszcze w przerwie meczu. A sama dogrywka? W niej niewiele się działo. Po 120 minutach rywalizacji w dwumeczu wciąż był remis, a o losach meczu zdecydowały rzuty karne. W nich górą byli zawodnicy Caernarfon Town FC Wygrali ją jednak dopiero po... dziewiątej serii strzałów. W sumie zawodnicy obu drużyn wykonali aż 18 rzutów karnych!

Pierwszy mecz Legii Warszawa w eliminacjach do Ligi Konferencji Europy rozegrany zostanie przy Łazienkowskiej w czwartek 25 lipca. Rewanż tydzień później na wyjeździe.