Tak przywitali Michniewicza w nowym klubie. Ale wpadka

Czesław Michniewicz po rozstaniu z reprezentacją Polski postanowił spróbować swoich sił za granicą. Poprowadził Abha Club, ale jego pobyt w Arabii Saudyjskiej nie był udany. Po zaledwie czterech miesiącach i serii słabych wyników opuścił klub. Trener przez pewien czas pozostawał bezrobotny, ale niedawno objął kolejny zespół.

Czesław Michniewicz przywitany w nowym klubie. I od razu wpadka

Michniewicz zdecydował się kontynuować zagraniczną przygodę i związał się z marokańskim FAR Rabat. - Trafiła się oferta, szybko to poszło, szybka decyzja i dziś łączę się z Rabatu - wytłumaczył Czesław Michniewicz w Kanale Zero, łącząc się ze studiem. W poniedziałek były selekcjoner reprezentacji Polski został oficjalnie zaprezentowany w nowym klubie. Marokańczycy opublikowali specjalne wideo, w którym Michniewicz wypowiedział się w języku angielskim.

- Jestem trenerem z Polski. Przyjechałem, aby pracować w wielkim marokańskim klubie. Jestem bardzo szczęśliwy, ponieważ marzyłem o pracy w innym kraju. Prowadziłem młodzieżową i seniorską reprezentację Polski, a także saudyjską Abhę. FAR Rabat jest bardzo dobrze zorganizowanym klubem. Rozmawiałem już z prezydentem i było to owocne spotkanie. Rozmawialiśmy o przyszłości i transferach. Myślę, że to dobre miejsce dla mnie - powiedział Michniewicz. Szkoleniowiec kontynuował wypowiedź, ale Marokańczykom przydarzyła się wpadka i nagranie zostało nagle ucięte.

FAR Rabat to 12-krotny mistrz kraju, który w niedawno zakończonym sezonie musiał się zadowolić jedynie tytułem wicemistrza. Może też pochwalić się sięgnięciem po Afrykański Puchar Konfederacji w 2005 roku, który wzorowany jest na rozgrywkach nieistniejącego już Pucharu UEFA. Michniewicz w oficjalnym meczu na ławce zadebiutuje już 17 sierpnia. Wówczas czeka go starcie w I rundzie kwalifikacji Afrykańskiej Ligi Mistrzów (CAF) z wicemistrzem Nigerii Remo Stars.