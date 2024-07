Tak Cezary Kulesza podsumował awans Wisły Kraków. Króciutko

Wisła Kraków jako pierwszoligowiec rywalizuje w eliminacjach Ligi Europy dzięki wygraniu Pucharu Polski. Piłkarze Kazimierza Moskala w pierwszej rundzie zmagań trafili na kosowskie KF Llapi Podujevo. Przed rozpoczęciem rywalizacji trudno było określić, kto jest jej faworytem, ale krakowianie już u siebie pokazali się z dobrej strony.

Cezary Kulesza pogratulował Wiśle Kraków awansu do II rundy eliminacji Ligi Europy

Już na własnym stadionie zawodnicy Wisły zbudowali sobie bezpieczną przewagę, bo wygrali starcie 2:0. Na wyjeździe długo nie mogli strzelić bramki, ale w drugiej części spotkania wyszli na prowadzenie 1:0. Rywale odgryźli się trafieniem, ale już w samej końcówce Wisła dołożyła kolejnego gola i wygrała starcie 2:1.

Finalnie w dwumeczu piłkarze Kazimierza Moskala zwyciężyli 4:1 i awansowali do II rundy eliminacji Ligi Europy. Ponadto pomogli także Polsce w klubowym rankingu UEFA, w którym za oba spotkania dopisali do dorobku naszego kraju 0,500 punktu. To powinno cieszyć kibiców, a także działaczy polskiego futbolu. Wyraz zadowoleniu dał Cezary Kulesza.

"Zasłużony awans Wisły Kraków do kolejnej rundy eliminacji Ligi Europy. Brawo dla naszego pierwszoligowca za skuteczną i dobrą grę w obu meczach" - napisał prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej w serwisie X.

Kulesza właściwie po każdym mniejszym lub większym sukcesie polskiego klubu albo reprezentacji oficjalnie gratuluje w mediach społecznościowych. W przeszłości internauci wielokrotnie zarzucali mu, że jego wypowiedzi generowane są przez sztuczną inteligencję.

Wisła Kraków w II rundzie eliminacji Ligi Europy zmierzy się z Rapidem Wiedeń, który będzie zdecydowanym faworytem dwumeczu. Ewentualna porażka zepchnie zespół Kazimierza Moskala do III rundy eliminacji Ligi Konferencji.