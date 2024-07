Co za występ Kwiatkowskiego na Tour de France! Dramatyczna końcówka

Michał Kwiatkowski znakomicie spisał się w 18. etapie Tour de France. Polak bardzo długo prowadził w zmaganiach z Gap do Barcelonnette, ale już na finiszu ograli go Victor Campenaerts i Vercher. Polski kolarz z teamu Ineos Grenadiers finalnie dojechał do mety jako trzeci. Do zwycięzcy nie stracił nawet sekundy. Tak prezentują się wyniki 18. etapu TdF.

3 Screenshot transmisja Eurosport Otwórz galerię Na Gazeta.pl