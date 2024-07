Mocne słowa Szczęsnego po klęsce na Euro. "Ja wiem, że to psuje reprezentację"

Kilka dni minęło od czasu zakończenia Euro 2024 i uwaga kibiców zaczyna zwracać się powoli w kierunku z jednej strony igrzysk olimpijskich w Paryżu, a z drugiej sezonu klubowego w piłce nożnej. Jednak to nie oznacza, że brakuje wypowiedzi i dyskusji związanych z Euro 2024. W podcaście WojewódzkiKędzierski Wojciech Szczęsny opowiedział o tym, jak postrzega turniej w Niemczech w kontekście reprezentacji Polski.

Wojciech Szczęsny ocenił Euro 2024. Wskazał różnice między poprzednimi turniejami

- Ja uważam, że te przegrane dla nas mistrzostwa ani trochę nie były porażką - powiedział Szczęsny o turnieju, na którym Polska nie wyszła z grupy po porażkach 1:2 z Holandią, 1:3 z Austrią i remisie 1:1 z Francją.

- Po raz pierwszy od wielu lat... Myślę, że od czasu Adama Nawałki i do 2016, może 2017 roku widziałem takie przekonanie, że możemy być słabsi, ale możemy grać z dobrymi zespołami. Wydaje się, że to jest nic, że to drobiazg. Jednak wychodziliśmy na mecze Ligi Narodów, na mundial i wiedzieliśmy, że albo zablokujemy całą bramkę i będziemy wszyscy w swoim polu karnym, albo nas zniszczą. To trochę psuło piłkę. Ja nawet czasami zgadzałem się z tą taktyką i strategią, ale ja wiem, że to psuje reprezentację na najbliższe lata - mówił szczerze 34-letni bramkarz reprezentacji Polski.

Wymiana pokoleniowa w reprezentacji Polski. Zdaniem Szczęsnego ważne jest doświadczenie

- To, co się stało teraz, nie przyniosło sukcesu, ale jeśli znam się na piłce, to przyniesie to owoce. To było takie budowanie fundamentu. Tylko że budujemy fajne fundamenty, a filary powoli padają - dodał, odnosząc się do kończenia karier reprezentacyjnych przez takich piłkarzy jak Kamil Grosicki, czy niedługo sam Szczęsny, a w przyszłości Robert Lewandowski. Jego zdaniem wymiana pokoleniowa w reprezentacji przebiega w dobry i naturalny sposób.

- Nie możesz oczekiwać od odmłodzenia kadry i wyników w tym samym momencie. Jeśli chcesz budować jakikolwiek zespół na ludziach, którzy nie wiedzą, jak się wygrywa, to nie wygrają. Ten balans musi być idealny. Uważam, że w tej chwili w reprezentacji ta szala przechylona jest troszkę w stronę młodości. Byliśmy: ja, Robert, Kamil Grosicki i to wszystko. Teraz są w kadrze ci od roku czy dwóch, którzy mogą wprowadzać resztę - tłumaczył Szczęsny.

Jego zdaniem jakby nastąpiła gwałtowna zmiana pokoleniowa, to Polska na Euro 2024 mogłoby nie wywalczyć awansu nawet poprzez baraże z powodu braku doświadczenia np. w serii rzutów karnych z Walią. - Z tego bagna wyciągnęło nas doświadczenie. Doświadczenie robi różnicę w futbolu - podsumował.

Wojciech Szczęsny w reprezentacji Polski rozegrał dotychczas 84 spotkania, w których wpuścił 83 bramki i zanotował 34 czyste konta. Wraz z kadrą grał na Euro 2012, Euro 2016, Euro 2020 i Euro 2024 oraz mistrzostwach świata w 2018 i 2022 roku.