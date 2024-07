Koncert polskich siatkarek przed igrzyskami! Pierwszy set to była miazga

To miało być gładkie zwycięstwo i wynik wskazuje, że tak było - zwłaszcza 25:11 z pierwszego seta. Tam był niemal koncert Polek. Jednak styl, w jakim grały z Francuzkami, gdy na boisku pojawiało się coraz więcej zmian, był już dość daleki od ideału. Te drużyny dzieli tak wiele, jak pokazywała druga połowa pierwszego seta - w niej Polki pozwoliły przeciwniczkom na zdobycie jedynie dwóch punktów. Tak, albo chociaż podobnie, powinno to wyglądać także później, już ze zmienniczkami w składzie. Wtedy zaczynała się jednak chaotyczna gra. Widać, że aby takich problemów uniknąć na igrzyskach w Paryżu kilka elementów musi się jeszcze dotrzeć.

Stefano Lavarini zdecydował się na dwie zmiany w stosunku do wtorkowego, wygranego w trzech setach meczu z Dominikaną. Tam na środku razem z Magdaleną Jurczyk wyszła Agnieszka Korneluk, a tym razem Włoch postawił na Klaudię Alagierską. Natomiast na przyjęciu obok Martyny Łukasik zamiast Natalii Mędrzyk pojawiła się Martyna Czyrniańska. Wyjściowy skład dopełniły Magdalena Stysiak jako atakująca, Joanna Wołosz na rozegraniu i Aleksandra Szczygłowska jako libero.

Do tej pory w tym sezonie Czyrniańska najlepiej sprawdzała się na boisku w roli zmienniczki. Tym razem Lavarini ewidentnie chciał ją sprawdzić na nieco dłuższym meczowym dystansie. Alagierska też zyskała swoją szansę, dostając nieco więcej czasu niż zazwyczaj. To dla tych dwóch siatkarek mecz z Francuzkami wydawał się najważniejszym testem przed igrzyskami. A dla całego zespołu to był sprawdzian tego, jak będzie wyglądać jego gra bez tak pewnego punktu, jaki stanowiła Korneluk. Pierwszy mecz Memoriału skończyła przecież z dorobkiem 13 punktów i jej ataki ze środka oraz bloki były najlepszym lekarstwem na to, ile błędów na zagrywce potrafiły popełniać Polki. Lavarini chciał zobaczyć, czy sobie poradzą.

Polki wykorzystały chwile słabości rywalek i je nokautowały. 13:2

I na początku meczu te błędy faktycznie zdarzały się jeszcze dość często. Polki dopiero wchodziły w spotkanie i potrzebowały chwili, żeby ustabilizować grę i dostosować zagrywkę do rywalek. Te starały się nie dać im uciec i różnica pomiędzy obiema drużynami wynosiła maksymalnie trzy punkty (6:3). Potem zespołowi Lavariniego udało się ją zwiększyć - uciekły na pięć punktów (najpierw 10:5, potem 14:9). Nadal nie grały jednak idealnie, a styl Francuzek i tak był o kilka poziomów niżej od tego, co prezentowały Polki.

Niedługo później udało się jednak znacznie uspokoić w polu serwisowym i zdominować grę. Ten spokój przyniósł dwie znakomite serie punktowe - przy zagrywce Martyny Czyrniańskiej od wyniku 15:10 do 19:10, a potem Klaudii Alagierskiej od 20:11 do punktu zamykającego pierwszą partię - na 25:11. W tym czasie Francuzki były tylko nokautowane kolejnymi piłkami. Biegały za niestabilnie i niedokładnie przyjętymi zagrywkami Polek i nie mogły się odblokować w ataku, jeśli w ogóle miały okazje do kończenia akcji. Za to zawodniczki Lavariniego świetnie wykorzystały chwile słabości rywalek, mniej więcej od stanu 12:9. Ten fragment seta wygrały aż 13:2 i nie pozwoliły przeciwniczkom praktycznie na nic.

Czyrniańska błyszczała, u Alagierskiej zaczęły się problemy. To je sprawdzał Lavarini

Jeszcze w pierwszym secie Stefano Lavarini mógł się uśmiechać, zwłaszcza widząc, co na boisku robią te, które chciał w tym meczu sprawdzić. Martyna Czyrniańska wykorzystywała kolejne szanse w ataku i miała chwilami najbardziej agresywną zagrywkę spośród Polek. Klaudia Alagierska w pierwszej partii skończyła obie piłki w ataku, a później też dała zespołowi sporo dobrego swoim serwisem.

U Alagierskiej problemy zaczęły się w drugiej partii. To wtedy skończyła jedną z trzech wystawionych do niej piłek. Pozostałe dwie atakowała jedna po drugiej i przy obu została zablokowana. Ten moment mógł nieco rozczarować, choć na plus można jej zapisać jedyny punktowy blok Polek w tej partii. Rozpędzała się za to "Czyrna", ona błyszczała. Przyjmująca atakowała z aż 83-procentową skutecznością, nie wykorzystała tylko jednej z sześciu piłek. W drugim secie Polki ogólnie miały sporą siłę ataku, bo ponad 50 procent skuteczności wykręciły też Stysiak i Łukasik.

Biało-czerwone utrzymywały przewagę pięciu punktów (najpierw 12:7, potem 19:14) i grały z dużym spokojem. Do momentu, gdy Lavarini wprowadził na boisko podwójną zmianę Katarzyny Wenerskiej i Malwiny Smarzek za duet Wołosz-Stysiak. Pojawiła się także Maria Stenzel, która podobnie jak z Dominikaną wystąpiła w roli przyjmujących. Tak wiele zmian wprowadziło jednak trochę chaosu w grze Polek. Jednocześnie o wiele lepiej w ataku zaczęły się spisywać Francuzki. To sprawiło, że set kończyła gra na przewagi. W niej lepsze okazały się Polki, ale zamknęły tę partię dopiero po czwartej piłce setowej - wygrały 28:26.

Lavarni nagle się wściekł. Teatralnie rozkładał ręce

Lavarini, widząc, że zmiany nie pomogły jego zespołowi, postanowił dać zawodniczkom, które wprowadził na boisko tylko na chwilę, nieco więcej czasu, by oswoić je z rytmem meczowym i sprawdzić w innych okolicznościach. Dlatego Smarzek i Wenerska zaczęły trzeciego seta w wyjściowym składzie, a dołączyła do nich Olivia Różański, która zastąpiła Martynę Łukasik. Dla niej to wyjątkowy mecz - w końcu urodziła się we Francji i po tym, jak została odrzucona w tamtejszym systemie szkoleniowym, zdecydowała się na grę dla Polski. Największą przewagę w trzeciej partii polski zespół wypracował sobie wówczas na początku - przy stanie 8:2, a także w jej połowie - gdy było 16:11 dla Polski. Wtedy Francuzki nie tylko odrobiły jednak całą stratę do Polek, ale też na chwilę objęły prowadzenie. Sześć punktów z rzędu przeciwniczek i zrobiło się 16:17.

Wydaje się, że u Polek wkradło się wtedy sporo dekoncentracji, bo popełniały proste błędy. Ich gra nie mogła się podobać, a gdy jedna z piłek została po ich stronie dzięki obronie Francuzek i przypadkowo wpadła w boisko, Stefano Lavarini aż teatralnie rozkładał ręce. Po chwili poprosił o czas i choć przez większość spotkania wydawał się pozostawać spokojnym, to teraz ewidentnie się wściekł. Nie takiej gry oczekiwał od swoich zawodniczek z rywalem, który jest o kilka półek niżej od polskich siatkarek - nawet jeśli Włoch wiele pozmieniał w składzie. Jego reakcja nie przyniosła ogromnej odmiany gry Polek, ale pomogła im po chwili wyrównanej walki odzyskać prowadzenie i odjechać rywalkom. Zyskały trzy piłki meczowe i wykorzystały drugą z nich, wygrywając 25:22 i 3:0 w całym meczu. Ostatni punkt atakiem z prawego skrzydła zdobyła Malwina Smarzek.

Dla Stefano Lavariniego liczyło się, żeby wygrać ten mecz bez wielkich problemów i jednocześnie nie stracić w ten sposób pewności siebie. To się udało, ale stylu, w jakim dokonały tego Polki, nie zaliczymy jeszcze do najlepszych. Włoch zyskał jednak nieco wiedzy o tym, jak tuż przed igrzyskami wyglądają zawodniczki, którym będzie musiał dawać szanse w odpowiednich momentach już podczas rywalizacji w Paryżu. Czasem się krzywił, bo wie, że ma niewiele czasu, a kilka rozwiązań wymaga jeszcze nieco pracy. W innych przypadkach przekonał się o tym, że ma, czym walczyć z najlepszymi, nawet jeśli początkowo coś nie będzie się układało. I oby na koniec to takich elementów do złożenia konkurencyjnej drużyny miał znacznie więcej.