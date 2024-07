Tak Walijczycy piszą o Legii Warszawa przed LKE. Co za słowa! "Potężni"

W środowy wieczór Legia Warszawa poznała rywala w drugiej rundzie eliminacji Ligi Konferencji Europy. Został nim walijski klub Caernarfon Town FC, który w dwumeczu wyeliminował irlandzkie Crusaders FC (3:3, 7-6 w rzutach karnych).

Walijski portal przyjrzał się Legii Warszawa. Wskazał jej największe dokonania

Zaraz po awansie Caernarfon Town FC jeden z walijskich portali postanowił przeanalizować sylwetkę Legii Warszawa. "Potężna polska Legia Warszawa" - czytamy w tytule tekstu na serwisie nwsport.co.uk. "To najbardziej utytułowany klub w historii polskiego futbolu. Pewnego razu [w sezonie 1969/1970 - przy. red.] dotarli do półfinału Pucharu Europy, a w poprzednim sezonie pokonali Aston Villę w Lidze Konferencji Europy.

Zdaniem portalu Caernarfon Town FC nie mogło trafić na trudniejszego rywala w tej części drabinki w drugiej rundzie eliminacji LKE. Podkreślono, że walijski klub ma za sobą zaledwie mecze w Europie! Przytoczono przy tym, że Legia od sezonu 1956/1957 wystąpiła w 255 spotkaniach, wygrywając 113, remisując 59 i przegrywając 83.

Portal zauważył, że Legia raz grała z rywalem z ligi walijskiej. Było to w sezonie 2013/2014, gdy w eliminacjach Ligi Mistrzów stołeczny klub pokonał w dwumeczu The New Saints 4:1. Dalej przytoczone zostały m.in. trofea zdobyte przez klub oraz fakt, że nigdy nie spadł on z ekstraklasy od czasu zakończenia II wojny światowej.

A jakich piłkarzy Legii wyróżniono w tekście? Napastnika Tomasa Pekharta, który zdobył 49 bramek w 104 meczach, Artura Jędrzejczyka mającego na koncie blisko 300 spotkań dla klubu oraz dwa nowe nabytki: wypożyczonego z Como Jean-Pierre'a Nsame i kupionego z Zagłębia Lubin Kacpra Chodynę.

Pierwszy mecz Legii Warszawa w eliminacjach do Ligi Konferencji Europy rozegrany zostanie przy Łazienkowskiej w czwartek 25 lipca. Rewanż tydzień później (czwartek 1 sierpnia) na wyjeździe. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowych z obu tych spotkań na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.