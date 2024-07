Romano ogłasza. To w tym klubie będzie grał Marco Reus!

"Marco Reus i Borussia Dortmund doszli do porozumienia, że jego obecny kontrakt nie zostanie przedłużony, ponieważ obie strony rozstaną się latem tego roku. W dalszym ciągu będziemy w pełni skupiać się na pozostałych spotkaniach ligowych, jednocześnie angażując się w realizację naszego marzenia w Lidze Mistrzów" - taką informację na początku maja przekazał w mediach społecznościowych klub z Dortmundu.

Marco Reus blisko nowego klubu. Przesądzają

Spotkanie z Realem Madryt w finale Ligi Mistrzów było jego ostatnim meczem w koszulce Borussii. Skrzydłowy pojawił się na murawie przy bezbramkowym wyniku, zmieniając Karima Adeyemiego. Niemcy przegrali to spotkanie 0:2 po golach Daniego Carvajala i Viniciusa.

Już w czerwcu media informowały o tym, gdzie w następnym sezonie może zagrać były reprezentant Niemiec. W przestrzeni publicznej pojawiały się kierunki amerykański i saudyjski, ale wygląda na to, że Reus ostatnie lata kariery spędzi za Oceanem Atlantyckim.

Tak przynajmniej wynika z informacji przekazanych przez Fabrizio Romano. Włoski specjalista transferowy przekazał nowe wieści na swoim profilu na X. "LA Galaxy zbliżył się do podpisania kontraktu z Marco Reusem jako wolnym agentem! Ustalane są ostatnie szczegóły, wciąż jest trochę pracy z piłkarzem i jego obozem, ale LA Galaxy jest już blisko ukończenia tej transakcji. Reus jest gotowy do przejścia do MLS" - napisał.

Przez 12 lat gry dla Borussii wystąpił w 429 meczach, zdobył w nich 170 goli i zaliczył 131 asyst. Jest jedną z największych legend w historii klubu. W reprezentacji swojego kraju rozegrał 48 meczów i zdobył w nich 15 goli. Ze względu na kontuzję nie wystąpił w mistrzostwach świata w 2014 roku, na których Niemcy zdobyli złoto.