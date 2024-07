Koncert Polaka w meczu z Interem! Co za forma. Wystarczyło sześć minut

Kacper Przybyłko w 2018 r. wyjechał do Stanów Zjednoczonych i przez niemal sześć lat występował w MLS (Philadelphia Union, Chicago Fire). Kilka miesięcy temu przeniósł się do szwajcarskiego FC Lugano. Tam wiodło mu się słabo, rozegrał zaledwie pięć spotkań (łącznie 92 minuty) i strzelił jednego gola. Być może dobre wejście w nowy sezon odmieni jego sytuację.

REKLAMA

Zobacz wideo Polka robi furorę na Euro! Zachwyciła nawet Mbappe i Neymara

Kacper Przybyłko postraszył Inter Mediolan. Dwa gole w sześć minut

Zgodnie z wieloletnią tradycją Lugano w letnim sparingu zmierzyło się z Interem Mediolan, klubem Piotra Zielińskiego. Już w 11. minucie mistrzowie Włoch, którzy zagrali bez wielu swoich gwiazd (w tym bez reprezentanta Polski), wyszli na prowadzenie za sprawą trafienia Joaquina Correi. Jednak później w centrum uwagi znalazł się Przybyłko.

31-letni napastnik potrzebował tylko sześciu minut, aby dwukrotnie pokonać bramkarza. Po raz pierwszy zrobił to w 21. minucie, a następnie wykorzystał rzut karny. Nie były to jego pierwsze trafienia w okresie przygotowawczym, wcześniej strzelił gola w spotkaniu ze szwajcarską Bellinzoną (5:1).

Inter Mediolan wybrnął z opresji. Dublet nowego kolegi Piotra Zielińskiego

Lugano przez długi czas utrzymywało prowadzenie, ale w drugiej połowie Inter się przebudził. Wtedy dał o sobie znać sprowadzony latem Mehdi Taremi, debiutujący we włoskim zespole. W ciągu ośmiu minut zdobył on dwie bramki (pierwszą z karnego) i to Szwajcarzy znów musieli odrabiać straty. Tym razem im się nie udało, ale i tak mogą mieć satysfakcję, że postraszyli faworyta mającego w składzie m.in. Henricha Mychitariana czy dwukrotnego reprezentanta Brazylii Carlosa Augusto.

Inter Mediolan - Lugano 3:2

gole: Joaquin Correa 11', Mehdi Taremi 50' (k.), 58' - Kacper Przybyłko 21', 27' (k.)

Pewnym usprawiedliwieniem Interu może być to, że jest na zupełnie innym etapie przygotowań. Był to jego pierwszy sparing, podczas gdy wicemistrzowie Szwajcarii 20 lipca rozegrają pierwszy mecz ligowy (z Grasshoppers). A 23 lipca zmierzą się z Fenerbahce, zespołem Sebastiana Szymańskiego, w drugiej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów (rewanż 30 lipca).