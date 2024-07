Partnerka Ronaldo zamieściła zdjęcie. Tyle wystarczyło. Aż huczy od plotek

- To moje ostatnie Euro, co do tego nie ma żadnych wątpliwości. (...) Zawsze będę dawał z siebie co najlepsze dla tej koszulki, niezależnie od tego, czy strzelam, czy pudłuję. I będę to robić przez całe życie. Trzeba wziąć na siebie odpowiedzialność - przekazał Ronaldo po porażce z Francją. Nie ma co ukrywać, że koszmarnie zakończył przygodę z ME, zwłaszcza że jest przecież najlepszym strzelcem oraz asystującym w historii wydarzenia. Jego statystyki podczas Euro 2024 mówią jednak same za siebie.

REKLAMA

Zobacz wideo W roli trenera na igrzyskach zadebiutuje Michał Winiarski. Poprowadzi drużynę Niemiec

Cristiano Ronaldo może mieć powody do radości. Fani od razu to zauważyli

Po zakończeniu turnieju Portugalczyk wspólnie z całą rodziną wybrał się na wakacje. Nie skorzystał nawet z propozycji Realu Madryt, które zaprosiło go na prezentację Kyliana Mbappe na Santiago Bernabeu. I szkoda, bo ten niejako skopiował występ 39-latka, który w 2009 roku rozkochał w sobie kibiców zespołu z Madrytu, wykrzykując już słynne: "Uno, Uno, Dos, Tres - Hala Madrid".

Ronaldo spędza urlop na Półwyspie Arabskim, najprawdopodobniej nieopodal Morza Czerwonego, co można wywnioskować z relacji jego partnerki Georginy Rodriguez w mediach społecznościowych. Nie tylko to dostrzegli jednak fani. Parę dni temu kobieta dodała serię zdjęć, na których pokazuje odsłonięty brzuch. Nie trzeba było czekać długo na reakcję kibiców, którzy błyskawicznie stwierdzili jedno.

"Ona jest w ciąży", "to jest takie cudowne", "jeśli tak jest, to gratulujemy", "bardzo się cieszymy razem z wami", "widzę tę rękę na brzuchu - wszystko jasne", "doskonała wiadomość", "miejmy nadzieję, że plotki się potwierdzą" - można przeczytać pod postem na Instagramie. Gdyby faktycznie tak było, para miałaby niebawem pod opieką już szóste dziecko. Poza 14-letnim synem piłkarza mają przecież jeszcze siedmioletnie bliźniaki - Ewa i Mateo oraz córkę Alanę. Przed dwoma laty na świat przyszła też Bella Esmeralda, której brat zmarł jednak podczas porodu.

Ronaldo rozpocznie nowy sezon 14 sierpnia, kiedy zmierzy się w półfinale Superpucharu z Al-Taawon. Jeśli jego drużyna zwycięży, zmierzy się w finale z wygranym pary Al-Hilal - Al-Ahli. Sezon ligowy zainauguruje 22 sierpnia meczem z Al-Raed.