Ważą się losy Lewandowskiego w Barcelonie. "Sytuacja się skomplikowała"

Jan Urban dostał pytanie o Roberta Lewandowskiego, który w ostatnim czasie nie był w stanie pomóc FC Barcelonie na boisku. Polaka zastąpił Ferran Torres, a hiszpańskie media chcą, by ten dostał więcej szans, niż to miało miejsce do tej pory. Były piłkarz stwierdził, że sytuacja "Lewego" się skomplikowała. - Mimo wszystko nie brałbym pod uwagę ostatnich spotkań bez Roberta w składzie Barcelony. Już nie raz go skreślano - stwierdził w wywiadzie dla WP SportowychFaktów.

