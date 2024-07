Totalna kompromitacja w LM. Ten kraj sięgnął dna. Liga nie radzi sobie z korupcją

Decić Tuzi, a więc mistrz Czarnogóry, nie popisał się w kwalifikacjach do Ligi Mistrzów i już po pierwszym dwumeczu z walijskimi The New Saints F.C. pożegnał się z rywalizacją. Ta wstydliwa porażka 1:4 w stu procentach podkreśliła ogromne problemy czarnogórskiej piłki. Fatalne wyniki, katastrofalne miejsce w krajowym rankingu UEFA i lata oczekiwania na grę w fazie grupowej europejskich pucharów - to charakteryzuje tamtejszy futbol klubowy.

