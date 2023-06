Jose Mourinho nie wytrzymał po finale. Medal poleciał w trybuny [WIDEO]

- Dlaczego przegraliśmy? Z wielu powodów. Przede wszystkim umarliśmy z powodu fizycznego i psychicznego zmęczenia. Mimo że wyjeżdżamy stąd bez trofeum, jesteśmy dumni. Można przegrać mecz, ale nigdy nie stracić profesjonalizmu. Wygrałem pięć europejskich finałów i przegrałem ten, ale nigdy wcześniej nie byłem równie dumny jak dziś. Moi zawodnicy dali z siebie wszystko - powiedział trener Romy - Jose Mourinho - po przegranym finale Ligi Europy.

- Prawda jest taka, że niezależnie od tego, czy płaczemy, czy nie, jesteśmy bardzo smutni. Wrócimy do domu śmiertelnie zmęczeni po niesprawiedliwym pokazie sędziowskim. To był świetny finał, intensywny, żywy, ostry, ale sędzia zachowywał się jak Hiszpan. Otrzymaliśmy za dużo kartek, a ewidentnej drugiej nie zobaczył Erik Lamela, który wykorzystał rzut karny - dodał.

Dla Portugalczyka był to finał wyjątkowy. Mourinho nie będzie wspominał go jednak dobrze, bo to pierwszy finał europejskich pucharów, który przegrał. W środę po 120 minutach był remis 1:1, a w serii rzutów karnych lepsza była Sevilla, która wygrała 4:1. Wcześniej 60-latek wygrywał je pięć razy z rzędu, zdobywając Puchar UEFA, Ligę Mistrzów, Ligę Europy i Ligę Konferencji Europy kolejno z FC Porto, Interem Mediolan, Manchesterem United i Romą.

W środę wieczorem Mourinho był jednak wściekły na sędziów. Portugalczyk ostro krytykował sędziego głównego - Anthony'ego Taylora - oraz jego asystentów. Mourinho miał pretensje nie tylko o sposób prowadzenia meczu czy liczbę kartek, ale też o brak rzutu karnego dla jego drużyny po zagraniu piłki ręką przez Fernando.

Mourinho rzucił medal w trybuny

Swoje niezadowolenie Mourinho manifestował już na murawie. Po odebraniu srebrnego medalu Portugalczyk przez chwilę przechadzał się z nim po murawie. Ostatecznie nie zszedł z nim jednak do szatni.

Po drodze do niej Mourinho wyrzucił medal w trybuny. Operator kamery wychwycił moment, w którym Portugalczyk wyrzuca medal w ręce młodego kibica Romy, który pozował później z prezentem od 60-latka.

Dla Sevilli to już siódmy triumf w Lidze Europy, która zastąpiła Puchar UEFA. Wcześniej Hiszpanie zdobywali to trofeum w 2006 r., 2007 r., 2014 r., 2015 r., 2016 r. i 2020 r.