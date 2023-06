Oficjalnie: Ważna decyzja Igi Świątek przed Wimbledonem. Wyciągnęła wnioski

Iga Świątek walczy o drugi z rzędu tytuł w Rolandzie Garrosie. W I rundzie Polka bez większych problemów pokonała 6:4, 6:0 Cristinę Bucsę i udowodniła, że znakomicie czuje się na kortach ziemnych. To właśnie we Francji zdobyła dwa z trzech tytułów wielkoszlemowych - w 2020 i 2022 roku. O wiele więcej problemów Polce sprawiają korty trawiaste, co widać po statystykach - w poprzednim sezonie już w III rundzie pożegnała się z Wimbledonem. Eksperci wskazywali, że jedną z głównych przyczyn porażki był brak ogrania na nowej nawierzchni. Liderka światowego rankingu wzięła sobie ich słowa do serca i w tym roku nie zamierza popełnić tego błędu.

REKLAMA

Zobacz wideo Topnieje przewaga Świątek. Czy będzie gotowa na Roland Garros?

Iga Świątek zagra w Bad Homburg. Organizatorzy potwierdzają

Już od kilku tygodni mówiło się, że Świątek wystartuje w turnieju WTA 250 w Bad Homburg, który poprzedzi zmagania w Londynie. Organizatorzy z niecierpliwością czekali na zgłoszenie raszynianki. "Od ponad roku nieprzerwanie króluje w kobiecym tenisie. Tylko jedenaście tenisistek może pochwalić się takim stażem na czele stawki. Jeśli wierzyć ekspertom, to panowanie 'Królowej 1GI', która wystąpi na naszych kortach, może stać się trwałe" - pisali na oficjalnej stronie.

Polka odpada z Roland Garros. To nie tak miało być

Teraz udział Świątek w niemieckiej imprezie stał się faktem, o czym organizatorzy poinformowali w środę 31 maja. "Numer jeden światowego tenisa poprowadzi najsilniejszą grupę uczestników w historii imprezy" - czytamy. Będzie to debiut Polki w Bad Homburg, a zarazem pierwszy turniej rangi WTA 250 od niemal roku. Po raz ostatni zagrała w warszawskim BNP Paribas Poland Open w lipcu 2022 roku, gdzie w ćwierćfinale uległa Caroline Garcii.

Świątek będzie miała jednak sporą konkurencję. Jak donoszą organizatorzy, w Bad Homburg wystąpią też m.in. Wiktoria Azarenka, Bianca Andreescu, Leylah Fernandez czy Sloane Stephens. Turniej odbędzie się w dniach 25 czerwca - 1 lipca. Będzie to trzecia edycja imprezy. W dwóch poprzednich triumfowały Angelique Kerber i Caroline Garcia.

Więcej treści sportowych na stronie głównej Gazeta.pl

Sabalenka znów starła się z ukraińską dziennikarką. Organizatorzy musieli to przerwać

Świątek walczy w Rolandzie Garrosie. Kolejny mecz już 1 czerwca

Aktualnie Świątek skupia się na rywalizacji w Rolandzie Garrosie, gdzie w II rundzie zmierzy się z Claire Liu. Polka będzie faworytką tego starcia, choć ciąży na niej spora presja. Niebezpiecznie szybko zbliża się do niej Aryna Sabalenka - traci już niespełna 1400 punktów w rankingu WTA. Jeśli nasza tenisistka chce pewnie utrzymać prowadzenie, to musi obronić tytuł.