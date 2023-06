W Barcelonie wrze. Agent Lewandowskiego szykuje transfer? Został przyłapany [WIDEO]

W ostatnich tygodniach coraz więcej mówi się o potencjalnym transferze Joshuy Kimmicha z Bayernu Monachium do FC Barcelony. Dodatkowo piłkarz po ostatnim zwolnieniu Hasana Salihamidzicia i Oliviera Kahna miał wściec się na bawarskie władze, co podchwyciły hiszpańskie media, sugerując, że to wpłynie na transfer Niemca na Camp Nou. Teraz dochodzą kolejne fakty.

REKLAMA

Zobacz wideo Sędzia opowiada o strachu: Myślałem, że nie wyjdę z tego boiska

Pini Zahavi widziany na lotnisku z Laportą. Pośredniczy w transferze Joshuy Kimmicha?

W środę hiszpański dziennikarz i streamer Gerard Romero przyłapał na lotnisku w Barcelonie agenta Roberta Lewandowskiego Piniego Zahaviego. 79-latek był widziany w towarzystwie... Joana Laporty. To wywołało w Barcelonie ogromne poruszenie. "Mógłby pośredniczyć w ewentualnym transferze Kimmicha" - przekazał profil Jijantes FC, dla którego działa Romero.

Rosjanie przejechali się po Rybusie. Dobitniej się nie dało. "Najgorszy"

Zgromadzeni pod lotniskiem dziennikarze próbowali nawet zadać pytanie Zahaviemu, czy ten przebywa w Katalonii ws. Kimmicha. Ani on, ani Laporta nie zatrzymał się jednak do rozmowy z mediami.

Więcej artykułów o podobnej treści znajdziesz na portalu Gazeta.pl

Dokładny powód wizyty Zahaviego w Barcelonie nie jest znany. Z kolei Laporta w środę wrócił do Hiszpanii z podróży do saudyjskiego Rijadu.

Dantejskie sceny przed finałem LE. Kibice Śląska zatrzymani. Co za wstyd [WIDEO]

Pini Zahavi doprowadził do transferu Roberta Lewandowskiego. Będzie powtórka historii?

W ubiegłym roku kiedy trwała saga transferowa z udziałem Roberta Lewandowskiego, Pini Zahavi był jedną z najważniejszych osób odpowiedzialnych za przeprowadzkę Polaka z Monachium do Barcelony. Teraz może znów pośredniczyć w transferze na tej linii. Władze FC Barcelony marzą o pozyskaniu Joshuy Kimmicha, a to właśnie Zahavi reprezentantem.