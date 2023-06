Roland Garros. O której mecz Igi Świątek? Kiedy gra? [TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM]

Iga Świątek (1. WTA) z turniejem w Paryżu ma dużo dobrych wspomnień. Polska tenisistka w 2020 roku właśnie tam zdobyła pierwszy wielkoszlemowy tytuł. Wówczas w finale Rolanda Garrosa zwyciężyła z Sofią Kenin (121. WTA). Dwa lata później dokonała tego ponownie, gdy w decydującym starciu wygrała z Coco Gauff (6. WTA). Teraz ma szansę na obronę mistrzostwa.

Zobacz wideo Na czym polega fenomen Igi Świątek w Roland Garros

O której mecz Świątek dziś? Polka idzie po obronę tytułu

W II rundzie Iga Świątek zagra z Claire Liu (102. WTA) Jej rywalka we wtorek wygrała ze szwajcarską tenisistką, Yleną In-Albon (149. WTA). Ostatni raz 22-latka spotkała się na korcie z Amerykanką w marcu tego roku podczas II rundy rozgrywek w Indian Wells. Wówczas Polka bezproblemowo pokonała przeciwniczkę 6:0, 6:1. Jeśli Świątek pokona Liu, w następnej rundzie trafi na zwyciężczynię spotkania Rebecca Peterson (87. WTA) - Xinyu Wang (80. WTA).

W razie obrony tytułu Rolanda Garrosa polska tenisistka może dokonać czegoś niesamowitego. Do tej pory zawodniczkom tylko 30 razy w całej historii udawało się obronić tytuł tego turnieju. Ostatni raz osiągnęła to Belgijka Justine Henin, która trzykrotnie triumfowała we francuskich rozgrywkach w latach 2005-2007.

Zwycięstwo z Claire Liu byłoby dla Świątek spóźnionym prezentem urodzinowym, bowiem 31 maja Polka skończyła 22 lata. Z tej okazji specjalny upominek przygotowali sami organizatorzy turnieju Roland Garros.

Na oficjalnym profilu turnieju na Twitterze opublikowany został film, na którym zaskoczona Świątek otrzymuje wielki tort oraz pakiet prezentów. "Wszystkiego najlepszego dla naszej mistrzyni" - napisano przy okazji wrzucenia filmu.

Roland Garros. Świątek - Liu. O której mecz? Kiedy gra? Transmisja na żywo, stream online

Spotkanie Igi Świątek z Claire Liu zaplanowane jest na 1 czerwca i powinno rozpocząć się około godziny 14:00. Transmisja z meczu II rundy turnieju Roland Garros zostanie przeprowadzona na antenie Eurosport 1, natomiast online będzie do obejrzenia w serwisie player.pl. Zapraszamy także do śledzenia relacji tekstowej na naszej stronie internetowej Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.