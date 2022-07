47-krotny mistrz kraju na drodze Lecha Poznań. Mistrz Polski poznał potencjalnych rywali

Trudno uwierzyć, by Lech Poznań miałby nie zagrać w trzeciej rundzie eliminacji do Ligi Konferencji Europy, po tym jak wygrał 5:0 z Dinamo Batumi. W czwartek odbędzie się rewanż, który wydaje się formalnością.

W kolejnej rundzie na Lecha już czeka Vikingur Reykjavík. Mistrz Islandii - tak jak Lech - występuje w kwalifikacjach LKE, bo odpadł z el. do Ligi Mistrzów, gdzie lepsze okazało się Malmoe FF. Mecze trzeciej rundy eliminacji do LKE zaplanowano na 4 i 11 sierpnia.

Awans do IV rundy to wciąż odległa perspektywa, ale już dziś wiadomo, na kogo może trafić Lech. I są to drużyny rozstawione.

Drużyny rozstawione:

przegrany z pary: NK Maribor (Słowenia) / HJK (Finlandia)

przegrany z pary: Shamrock Rovers FC (Irlandia) / FK Škupi (Macedonia Północna)

przegrany z pary: Linfield FC (Irlandia Północna) / FC Zürich (Szwajcaria)

przegrany z pary: Olympiakós SFP (Grecja) / ŠK Slovan Bratysława (Słowacja)

przegrany z pary: Malmö FF (Szwecja) / Football 1991 Dudelange (Luksemburg)

Drużyny nierozstawione:

Víkingur Reykjavík (Islandia) / Lech Poznań /Dinamo Batumi (Gruzja)

/Dinamo Batumi (Gruzja) RFS Ryga (Łotwa) / Hibernians FC (Malta)/FC Levadia Tallin (Estonia)

Ballkani Suharekë (Kosowo) / KÍ Klaksvík (Wyspy Owcze)

KF Tirana (Albania)/HŠK Zrinjski (Bośnia i Hercegowina) / Toboł Kustanaj (Kazachstan)

Szachtior Soligorsk (Białoruś) / CFR Cluj (Rumunia)

To oznacza, że jeśli Lech wyeliminuje Dinamo Batumi, to w kolejnej rundzie może trafić np. na Olympiakos Pireus. 47-krotny mistrz Grecji to obok Malmoe wydaje się najtrudniejszym potencjalnym rywalem. I nie zmienia tego fakt, że w fatalnym stylu odpadł z el. do LM z Maccabi Hajfą. "Wstyd" i "Noc upokorzeń" - tak greckie media opisały sensacyjne odpadnięcie. Niestety, skrytykowany został także Daniel Stefański, arbiter spotkania.

Bardzo dobry dzień polskich drużyn w pucharach. Szansa na awans w rankingu

To zaskoczenie, bo mistrz Grecji w XXI w. tylko trzy razy nie awansował do Ligi Mistrzów (dla porównania, tyle samo razy awansował do fazy pucharowej).

Losowanie odbędzie się we wtorek 2 sierpnia (14:00), a mecze IV rundy zaplanowano na 18 i 25 sierpnia. Zwycięzcy z IV rundy awansują do fazy grupowej. W minionym sezonie premierowe rozgrywki wygrała AS Roma.