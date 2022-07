Historyczna wygrana ekipy z Gibraltaru. Trzy lata temu przegrywali 0:10

Była 79. minuta, kiedy po zagraniu z lewej strony w pole karne i błędzie środkowego obrońcy Larne - Ciana Bolgera - bramkę dla St Joseph's zdobył Julian Valarino. Mimo że w ostatnich minutach gospodarze, zespół z Irlandii Północnej, mocno naciskali na gości z Gibraltaru, to gola nie zdobyli.

REKLAMA

Zobacz wideo

St Joseph's wygrało 1:0, odnosząc dopiero drugie zwycięstwo w europejskich pucharach. To też pierwsza wygrana tego klubu w głównej drabince eliminacji, bo kiedy w 2019 roku ograli FC Prishtina (2:0), zrobili to w preeliminacjach Ligi Europy.

Wielki tydzień Wysp Owczych. Spektakularny sukces na starcie eliminacji

Wygrana i awans St Joseph's to bardzo duża niespodzianka, by nie napisać sensacja. I nie tylko dlatego, że Gibraltar to 51. liga rankingu UEFA, a rozgrywki z Irlandii Północnej klasyfikowane są o dziewięć pozycji wyżej. Chociaż Larne w europejskich pucharach grało dopiero drugi raz, to debiut wypadł naprawdę nieźle.

Historyczny sukces klubu z Gibraltaru

Przed rokiem Larne awansowało do 3. rundy eliminacji LKE. Klub z Irlandii Północnej wyeliminował najpierw walijskie Bala Town (1:0 i 1:0), a później - sensacyjnie - duńskie AGF Aarhus (2:1 i 1:1). W trzeciej rundzie za silne okazało się portugalskie Pacos de Ferreira (1:0 i 0:4).

St Joseph's osiągnęło historyczny wynik w szóstym starcie w europejskich pucharach. To dopiero ich drugi awans, ale pierwszy w głównej drabince eliminacji. Trzy lata temu, kiedy wyeliminowali FC Prishtina, w 1. rundzie eliminacji Ligi Europy przegrali w dwumeczu z Rangers FC aż 0:10. Równie wysoko zespół z Gibraltaru przegrał w debiucie w europejskich pucharach. W 2017 roku rozbił ich cypryjski AEL Limassol.

Cztery miliony wyświetleń serii rzutów karnych w Nigerii. Nic dziwnego [WIDEO]

W 2018 i 2020 roku w 1. rundzie eliminacji LE St Joseph's zostało wyeliminowane przez B36 Torshavn z Wysp Owczych. Przed rokiem lepsza okazała się Levadia Tallin. Za tydzień, w 2. rundzie eliminacji LKE, St Joseph's zagra ze Slavią Praga.

W tej fazie rozgrywek Gibraltar ma jeszcze jednego przedstawiciela. To mistrz kraju Lincoln Red Imps, który zagra z Tobołem Kustanaj z Kazachstanu.