Media: Oto sensacyjny plan Barcelony. Mistrz świata następcą Szczęsnego

- Trudno w takim momencie wskazać, żeby był jakiś minus mojego powrotu. Może to, że teraz, zamiast wybierać pole golfowe, muszę zastanowić się nad poważniejszymi rzeczami, nad swoją przyszłością. Teraz jest odpowiedni czas, by porozmawiać o tym z klubem, bo chęć klubu jest - wyznał Wojciech Szczęsny po zwycięstwie z Espanyolem, które zapewniło FC Barcelonie mistrzostwo Hiszpanii. - Myślę, że jeśli przedłużę kontrakt, to z myślą o tym, żeby w przyszłym sezonie gwarantować jakość i zabezpieczenie na ławce - dodał, zaznaczając jednak, że musi przeanalizować wszystko z rodziną.

- Chcemy, żeby został - oznajmił ostatnio prezydent Joan Laporta. - Widzieliśmy, jak celebrował ostatnią wygraną z papierosem. Zobaczyłem, że on też chce zostać - uzupełnił. A co jeśli Szczęsny postanowi odejść? - Mamy również dobrych bramkarzy w rezerwach i drużynach juniorskich - wyjaśnił. Takie samo zdanie ma Hansi Flick. Mimo to wydaje się, że jeśli Polak zdecyduje się wrócić na emeryturę, to zaczną się poszukiwania zastępcy Marca-Andre ter Stegena.

Spore zainteresowanie wzbudził ostatnio wśród działaczy FC Barcelony bramkarz lokalnego rywala, czyli Espanyolu Joan Garcia. Stacja DSports ujawniła, że na liście życzeń znalazł się również Emiliano Martinez. Sprowadzenie go byłoby jednak trudne, zwłaszcza że ma obowiązujący do 2029 roku kontrakt z Aston Villą, a ponadto pytają o niego saudyjskie kluby oraz Manchester United. "Mundo Deportivo" zaznacza jednak, że Argentyńczyk po ostatnim meczu na Villa Park z Tottenhamem się rozpłakał. "Obraz, który wiele osób zinterpretowało jako wczesne pożegnanie" - przekazano.

"MD" przekonuje, że FC Barcelona "jest zaangażowana" w rozmowach z bramkarzem, który zasłynął podczas mistrzostw świata w Katarze. Nie można wykluczyć, że Martinez skontaktuje się ze Szczęsnym, by omówić tę sprawę. Obaj znają się przecież z czasów wspólnej gry dla Arsenalu. Argentyńczyk był wówczas zastępcą naszego zawodnika.

Martinez jest bramkarzem Aston Villi od 2020 roku. Jak dotąd rozegrał dla niej 211 meczów, w których zachował 69 czystych kont. Na ten moment portal Transfermarkt wycenia go na 25 mln euro. Trudno sobie wyobrazić, by Barcelona wyłożyła za niego takie pieniądze, co finalnie może jednak przekreślić ten transfer.

FC Barcelona przegrała niespodziewanie w niedzielę z Villarrealem 2:3. Fani uważają, że bardzo słaby występ zanotował ter Stegen. "Zero instynktu. Zero komunikacji z obroną" - grzmieli. Do końca rozgrywek pozostał już tylko mecz. Piłkarze Hansiego Flicka 25 maja zmierzą się z Athletikiem Bilbao.