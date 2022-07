Dramat Paula Pogby. Może nie polecieć na MŚ do Kataru

W środę Juventus mierzył się z Barceloną (2:2) podczas letniego tournee w Stanach Zjednoczonych. Na boisku nie oglądaliśmy Paula Pogby, który wrócił do Juventusu po sześciu latach przerwy. Były pomocnik Manchesteru United nie poleciał z drużyną do Teksasu na mecz, tylko pozostał w Kalifornii, gdzie miał przejść zabieg, po tym jak uszkodził łąkotkę w prawym kolanie.

Pierwsza diagnoza była taka, że Francuz będzie pauzował co najmniej trzy, góra pięć tygodni. To oznaczało, że wróci do gry najwcześniej po wrześniowym starcie Ligi Mistrzów. Okazało się, że były to prognozy bardzo optymistyczne. Najnowsze są znacznie gorsze.

"Konsultacje przed zabiegiem nie poszły po myśli zawodnika i klubu. Sytuacja jest poważniejsza niż przypuszczano. Paul prawie na pewno zostanie zoperowany. Możliwe, że straci mundial i wróci na boisku dopiero w 2023 roku. Zawodnik udał się do Turynu, gdzie spotka się ze sztabem lekarskim Juventusu, a następnie poleci do Francji na wizytę z zaufanym lekarzem" - pisze "La Gazzetta dello Sport".

Czołowy włoski dziennik sportowy dodaje, że kolano Francuza można operować na dwa sposoby. Pierwszy polega na usunięciu uszkodzonego kawałka łąkotki. Drugi sposób to założenie specjalnego szwu w miejscu urazu. I jest to skuteczniejsza metoda, ale czas rekonwalescencji wynosi od trzech do pięciu miesięcy.

Juventus wraca na rynek transferowy

To gorące lato w Turynie. Z Juventusem pożegnało się kilku kluczowych piłkarzy. Matthijs de Ligt wybrał Bayern Monachium, Paulo Dybala trafił do Romy, Giorgio Chiellini przeniósł się do Los Angeles FC, a Federico Bernardeschi został zawodnikiem FC Toronto. Z kolei w nowym sezonie Massimiliano Allegri będzie mógł skorzystać z Gielsona Bremera czy Angela Di Marii. Jednak kontuzja Pogby sprawia, że turyńczycy prawdopodobnie postarają się wypożyczyć z Barcelony Miralema Pjanicia, dla którego byłby to powrót do Juve.

Być może szansę na grę otrzyma Nicolo Fagioli, utalentowany 21-latek, który z dobrej strony pokazuje się podczas letniego tournee.

Ale wróćmy do Pogby. Na początku lipca Francuz podpisał czteroletnią umowę z Juve, na mocy której ma zarabiać około ośmiu milionów euro netto za sezon. Za podpis na kontrakcie otrzymał 2,5 miliona euro. Latem wygasła jego umowa z United, więc trafił do Juve jako wolny piłkarz. Tak samo, jak w 2012 roku, gdy również opuszczał Manchester.

Mundial w Katarze, który Pogba może opuścić, rozpoczyna się w połowie listopada i potrwa miesiąc.