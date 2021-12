Gdyby Legia awansowała, grałaby z Barceloną. Poznaliśmy pary 1/16 finału Ligi Europy

W poniedziałek o godzinie 13:00 odbyło się losowanie fazy pucharowej Ligi Europy w Nyonie. Tylko zwycięzcy grup mają zapewnioną grę w 1/8 finału tych rozgrywek. Wiceliderzy ze swoich grup z Ligi Europy trafili do 1/16 finału, gdzie zmierzą się z nierozstawionymi zespołami, które zajęły trzecie miejsca w fazie grupowej Ligi Mistrzów. W tym roku są to: FC Barcelona, Borussia Dortmund, RB Lipsk, FC Porto, Sheriff Tyraspol, Atalanta Bergamo, Sevilla FC i Zenit Sankt Petersburg. W gronie rozstawionych drużyn z LE znalazły się za to: Betis, SC Braga, Dinamo Zagrzeb, Lazio, Napoli, Olympiakos, Rangers FC, Real Sociedad.

Zwycięzcy tych spotkań pomiędzy wiceliderami LE a trzecimi zespołami w grupie LM przejdą do kolejnej fazy, gdzie czekają już: Olympique Lyon, AS Monaco, Spartak Moskwa, Eintracht Frankfurt, Galatasaray, Crvena Zvezda, Bayer Leverkusen i West Ham United. Zespoły z tych samych federacji oraz grup nie mogły trafić na siebie podczas losowania.

Wyniki losowania 1/16 finału Ligi Europy:

Sevilla FC - Dinamo Zagrzeb

Atalanta Bergamo - Olympiakos

RB Lipsk - Real Sociedad

FC Barcelona - Napoli

Zenit - Real Betis

Borussia Dortmund - Rangers FC

Sheriff Tyraspol - SC Braga

FC Porto - Lazio

Legia Warszawa przegrała dwukrotnie w fazie grupowej Ligi Europy z Napoli (1:4 i 0:3). Mistrz Polski w przypadku wygranej ze Spartakiem Moskwa w ostatniej kolejce, zająłby drugie miejsce w tabeli i wówczas trafiłby na Barcelonę. Jednak po wygranej rosyjskiego zespołu 1:0 w Warszawie, to Spartak wygrał grupę, a Napoli zajęło w niej drugie miejsce i zmierzy się w 1/16 finału LE z Barceloną.

Pierwsze mecze 1/16 finału Ligi Europy odbędą się 17 lutego 2022 roku, a rewanże 24 lutego. Natomiast mecze 1/8 finału zaplanowano na 10 oraz 17 marca.

