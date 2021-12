Wstrząsająca relacja z ataku na piłkarzy Legii. "Ciosy były znacznie mocniejsze niż 4 lata temu"

- Niedzielna sytuacja ma niewiele wspólnego z wydarzeniami sprzed czterech lat, gdy chuligani czekali na wracających z Poznania piłkarzy, a później uderzyli kilku z nich z tzw. liścia. Tym razem ciosy były znacznie mocniejsze - słyszymy od osób będących blisko sytuacji.

Mahir Emreli dostał w głowę, ale nie ma złamanego nosa. Najbardziej ucierpiał Luquinhas

Po porażce 0:1 z Wisłą Płock chuligani w barwach Legii Warszawa zaatakowali klubowy autobus. Pierwszy o sprawie napisał Sebastian Staszewski z Interii. Według informacji Sport.pl napastnicy przygotowali zasadzkę i dostali się do autobusu. Krzyczeli na piłkarzy, przeklinali, domagali się większego zaangażowania w grę i poprawy wyników.

Na tym nie poprzestali. Jak się dowiadujemy, chuligani bili łokciami. Najmocniej ucierpieli Luquinhas i Mahir Emreli. Azer miał dostać cios w głowę, ale pogłoski o tym, że ma złamany nos, są nieprawdziwe. Brazylijczyk został trafiony więcej razy, a tracąc równowagę, dodatkowo się uderzył. Później do obolałej głowy przykładał lód.

Nowe informacje po ataku na piłkarzy Legii. "Są przerażeni, nie chcą rozmawiać o tym, co się stało"

W niedzielę wieczorem żona Luquinhasa napisała na Twitterze, że nigdy nie zapomni tego, co chuligani zrobili jej mężowi. Sam piłkarz miał być zdruzgotany całą sytuacją. Wśród kibiców pojawiły się domysły, że pobici zawodnicy mogą chcieć odejść z klubu. Ustaliliśmy jednak, że Mahir Emreli nie podjął na gorąco żadnej decyzji i nie zaczął po bójce zastanawiać się nad przyszłością w Warszawie. Mieszka tutaj razem z rodziną i jeszcze przyjdzie czas na przetrawienie całej sytuacji. W klubie wiedzą jednak, że dotknęły go już pomówienia o spożywanie alkoholu. Pobicie to kolejna sprawa, która nie zachęca go do gry w Warszawie.

Sami piłkarze ponoć nie do końca rozumieją, dlaczego akurat Luquinhas i Emerli oberwali najbardziej. Nie siedzieli najbliżej napastników, a Brazylijczyk na pewno nie zawodzi na boisku najbardziej.

Żona piłkarza Legii zabrała głos po ataku na autokar klubu. "Nigdy nie wybaczę tego"

Legia Warszawa spadła na ostatnie miejsce w tabeli

Legia po niedzielnym meczu ma 12 punktów, czyli tyle samo, ile Warta Poznań, ale spadła na ostatnie miejsce, bo ma gorszy bilans bramkowy. I choć na koniec sezonu liczą się w pierwszej kolejności bezpośrednie mecze, a Legia ten pierwszy mecz z Wartą wygrała 2:0, to zaraz Wartę od Legii mogą dzielić nie tylko bramki, lecz także punkty, bo w poniedziałek zespół z Poznania zagra ze Śląskiem Wrocław.

- Gratuluję Wiśle wygranej i może tylko tyle... Nie chcę mówić za dużo - powiedział na pomeczowej konferencji prasowej trener Marek Gołębiewski. W szatni nie był bardziej rozmowny. Krótko przekazał piłkarzom informację o rezygnacji. Zastanawiał się nad tym od kilkunastu dni. Ósma porażka w 11 meczach utwierdziła go w przekonaniu, że nie wyciągnie drużyny z tej kompletnej zapaści. Wciąż nie wiadomo, kto poprowadzi drużynę w środowym meczu z Zagłębiem Lubin. Prawdopodobnie będzie to dotychczasowy asystent Gołębiewskiego - Przemysław Małecki.

