Bohater 18. kolejki ekstraklasy nie dla Legii. "Są poważniejsze oferty z lepszych lig"

Stal Mielec w niesamowitych okolicznościach pokonała Termalicę Bruk-Bet Niecieczą 1:0 po golu Fabiana Piaseckiego w spotkaniu 18. kolejki ekstraklasy. Bohaterem meczu był bramkarz gospodarzy Rafał Strączek, który obronił aż dwa rzuty karne wykonywane kolejno przez Piotra Wlazłę i Murisa Mesanovicia.

22-letni golkiper Stali Mielec jedną z jaśniejszych postaci rewelacji tego sezonu. Jego kontrakt z drużyną obowiązuje tylko do końca czerwca 2022 roku, co oznacza, że już od stycznia może negocjować z dowolnym klubem, aby później przenieść się do niego za darmo w letnim oknie transferowym.

Bramkarz Stali Mielec odejdzie za granicę? "Są znacznie poważniejsze oferty z mocniejszych lig"

Strączek jest związany z agencją piłkarską Unidos, której właścicielem jest Mariusz Piekarski. Agent zabrał głos na temat przyszłości utalentowanego bramkarza w niedzielnym programie "Liga+ Extra". - Są bardzo poważne zapytania. Są dwie opcje. Jest taka możliwość, że Rafał zostanie wykupiony już w styczniu i zostanie do końca czerwca, co też nie byłoby złe, bo broni i pomaga drużynie. Jeszcze bardziej się rozwinął i nabrał pewności siebie - powiedział Piekarski.

I dodał: - Widać też przemianę mentalną, widać, że podnosi swoje umiejętności bramkarskie, więc na pewno w styczniu coś się wydarzy. Pytanie tylko, czy kluby zainteresowane będą chciały go zabrać już teraz czy w lipcu.

W ostatnich dniach portal meczyki.pl informował, że Strączek mógłby zastąpić w bramce Legii Artura Boruca. - Można powiedzieć, że jakieś zainteresowanie jest, ale na dzisiaj przyznam szczerze, że są znacznie poważniejsze oferty z mocniejszych lig - zakończył Piekarski.

W obecnym sezonie Strączek zagrał w 15 ligowych meczach Stali Mielec. Wpuścił w nich 21 bramek i zanotował pięć czystych kont. Portal transfermarkt.de wycenia go na 550 tys. euro. 22-latek trafił do Mielca z Motoru Lublin w 2019 roku. Podstawowym bramkarzem Stali jest od półtora roku.