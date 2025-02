"Przerażająca prawda" o Manchesterze City. Oto co napisali po klęsce w LM

Real Madryt rozbił Manchester City 3:1 w rewanżu i zapewnił sobie awans do 1/8 finału Ligi Mistrzów. To, co w środowy wieczór stało się na Bernabeu na pewno zostanie zapamiętane na długo, gdyż nastąpiło przebudzenie Kyliana Mbappe, Królewscy po raz kolejny potwierdzili, że w tych rozgrywkach są bardzo groźni oraz że w Manchesterze City nie dzieje się najlepiej. O tym meczu rozpisują się media w całej Europie, które mają te same wnioski.

Echo spotkania Real Madryt - Manchester City w Lidze Mistrzów. "Upadek"

Dziennikarze CBS Sports piszą wprost: "Real Madryt, Kylian Mbappe wyrzucają Man City z Ligi Mistrzów, a koszmarny sezon Pepa Guardioli trwa". "Real Madryt zmiażdżył Manchester City 3-1 na Santiago Bernabeu. Nie było to zacięte spotkanie, ponieważ Real Madryt pokonał Manchester City 6-3 w dwumeczu" - czytamy. Brytyjczycy zwrócili także uwagę na hat-tricka Mbappe, który "pogrążył" Manchester City w tym spotkaniu.

The Independent napisał wprost o "nowym koszmarze" Manchesteru City. "Potwierdzenie, jak nisko i jak szybko upadli" - uważają dziennikarze. "Dwa lata po wygraniu Ligi Mistrzów, City jest poza nią, podczas gdy Club Brugge w niej pozostaje. To był szokujący upadek. A jednak nie było nic zaskakującego w odpadnięciu z Realem Madryt" - kontynuują.

Hiszpańska "Marca" pokusiła się nawet o stwierdzenie, że to był "terror Europy" oraz podkreśla, że dla takich meczów, takich wieczorów Mbappe trafił do Madrytu. "Francuz zakończył swój pierwszy wieczór chwały w Lidze Mistrzów trzema golami, co było potwierdzeniem świetnego składu Madrytu, górującego nad City pod każdym względem" - podkreślono.

Gromy spadły na Manchester City. Media: Guardiola kłamał

Skupiając się tylko na Manchesterze City serwis cbssports.com pisze: "Jedno to przegrać taki mecz, a drugie to zostać zmiażdżonym i wypaść z Ligi Mistrzów. To był sezon rozczarowań dla City, ale odpadnięcie z Ligi Mistrzów przed 1/8 finału musi być jednym z największych".

"Nie oznacza to, że City nie wróci, ale klub jest na rozdrożu. Nie chodzi tylko o utratę Rodriego w trakcie sezonu, ale jeśli te transfery nie będą częścią rozwiązania, sytuacja City może się pogorszyć, zanim się poprawi, ponieważ Guardiola podpisał kontrakt na kolejny rok" - napisano.

The Guardian również nie gryzie się w język co do Manchesteru City. "Pep Guardiola poprosił swoich piłkarzy, aby przynajmniej przestraszyli Santiago Bernabéu; zamiast tego to oni byli narażeni na przerażającą prawdę, nosząc nawiedzone, puste spojrzenie" - uważają dziennikarze.

"Drużyna, o której Guardiola mówił, że jest maszyną od ośmiu lat, już nie istnieje, nic dziwnego, że przyznał, że kłamał, dając im 1% szans na przejście: nie były one nawet tak wysokie" - grzmi portal. "Dla City jedyną dobrą wiadomością jest to, że przynajmniej to już koniec. Pewna era na pewno się kończy, albo już się skończyła" - boleśnie podsumowano.

"Koniec pewnej ery", "szokujący upadek", "żałosna noc"

BBC również podkreśla, że "kapitulacja Manchesteru City oznacza koniec pewnej ery". "Szokujący upadek Manchesteru City został potwierdzony przez ich własnych kibiców, którzy cierpieli na Bernabeu, gdy zostali bezlitośnie pokonani przez Real Madryt" - twierdzą dziennikarze, którzy zwracają uwagę, że w momencie, kiedy Obywatele zagrali kilka cennych podań, wśród kibiców rozległy się okrzyki "Ole".

"Tak można podsumować żałosną, pełną rozpaczy noc trenera Pepa Guardioli" - grzmią Brytyjczycy, którzy twierdzą, że pora coś zmienić. "Potrzeba zmiany warty w drużynie City stała się jeszcze bardziej dobitna, gdy wziąć pod uwagę łatwość, z jaką zespół został odprawiony z kwitkiem przez Real Madryt" - zakończono.