Absolutna katastrofa w Lidze Mistrzów. Aż trudno uwierzyć, co się stało

Tylko jeden włoski zespół zapewnił sobie bezpośredni udział w 1/8 finału Ligi Mistrzów. To Inter Mediolan, który znalazł się w czołowej ósemce po fazie ligowej. Do play-offów awansowało trzech przedstawicieli Serie A: AC Milan, Juventus i Atalanta Bergamo. Już po fazie ligowej odpadła Bologna, która wygrała tylko jeden z sześciu meczów.

Wydawało się, że Włosi trafili na słabszych przeciwników, a ich awans do kolejnej rundy jest formalnością. Milan trafił na Feyenoord Rotterdam (z Jakubem Moderem w składzie), Juventus na PSV Eindhoven, natomiast Atalanta grała z Club Brugge (bez Michała Skórasia w składzie). Ostatecznie wszystkie włoskie drużyny odpadły, a największym zaskoczeniem była porażka 2:5 Atalanty w dwumeczu z Belgami.

Z polskiej perspektywy najważniejsza była rywalizacja Milanu z Feyenoordem. Moder debiutował w Lidze Mistrzów, a Szymon Marciniak prowadził mecz rewanżowy na San Siro. Polski arbiter ukarał Theo Hernandeza drugą żółtą kartką za nurkowanie w polu karnym Feyenoordu. - Theo na to zasłużył. Zasłużył na to, bo robi te rzeczy od lat, robi to od lat. Milan dominował, a on robi to. Marciniak ma jaja i powiedział mu 'żegnaj' - mówił Zvonimir Boban, były piłkarz Milanu.

Juventus wygrał 2:1 z PSV w pierwszym meczu, ale w rewanżu Holendrzy byli w stanie doprowadzić do dogrywki. Bohaterem zespołu z Eindhoven został Ryan Flamingo, który strzelił gola w 98. minucie i dał PSV upragniony awans.

Co za słowa z Włoch po blamażu. "Europejska przygoda dobiegła końca"

Włoskie media były zdruzgotane po odpadnięciu trzech zespołów z Serie A w play-offach. "La Gazzetta dello Sport" pisze na okładce o "europejskiej katastrofie". "Co za katastrofa. Porażka Juventusu boli podwójnie, bo awans do 1/8 finału był wpisany jako minimalny cel przy planowaniu budżetu. W Lidze Mistrzów pozostał już tylko Inter" - czytamy.

"Rozczarowanie jest wielkie. Trzy włoskie zespoły musiały pożegnać się z rozgrywkami. Inter to jedyna drużyna, która pozostała do reprezentowania Włoch" - dodaje dziennik "Corriere dello Sport". "Juve zostało skruszone. Thiago Motta sprawił, że jego zespół przeszedł ze złego na gorsze. To koniec marzeń o Lidze Mistrzów. Europejska przygoda Juventusu dobiegła końca w zimny lutowy wieczór w Holandii" - to z kolei słowa z turyńskiego "Tuttosportu".

"Juventus dołączył do włoskiej katastrofy w play-offach Ligi Mistrzów. Koszmarna noc dla Juve, które rozpadło się w obliczu większej paskudności" - pisze serwis tuttomercatoweb.com. "Koniec gry również dla Juventusu. To uczciwy wynik, bo w dwumeczu PSV zasłużyło na awans. W Eindhoven Juve cierpiało. Włoska katastrofa, trzy nasze zespoły odpadają" - komentuje calciomercato.com.

Inter Mediolan pozna rywala w 1/8 finału Ligi Mistrzów podczas piątkowego losowania, które odbędzie się o godz. 12:00. Zespół Simone Inzaghiego może trafić na Feyenoord Rotterdam lub PSV Eindhoven.