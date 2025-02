Real jest wielki! Mbappe jest wielki! To był absolutny hit w Lidze Mistrzów

- Mamy jeden procent szans na awans - mówił Pep Guardiola po pierwszym meczu fazy play-off Ligi Mistrzów z Realem Madryt (2:3). Chociaż trener Manchesteru City mówił później, że był to tylko żart i że wierzy w swój zespół, rewanż szybko przypomniał o jego słowach.

REKLAMA

Zobacz wideo Kosecki o Gonçalo Feio: To świetny fachowiec. Mam nadzieję, że mu się uda

Minęły bowiem raptem cztery minuty meczu na Santiago Bernabeu, a szanse mistrzów Anglii na awans do 1/8 finału były jeszcze mniejsze. Długim, kapitalnym podaniem z własnej połowy popisał się Raul Asencio, a Edersona efektownym lobem pokonał Kylian Mbappe.

Była to tylko zapowiedź całkowitej dominacji gospodarzy w pierwszej połowie. Chociaż do przerwy obie drużyny miały po 50 proc. posiadania piłki, to tylko jedna z nich robiła z tego pożytek. Dość powiedzieć, że Manchester City w pierwszej połowie nie oddał celnego strzału na bramkę Thibauta Coutroisa.

W środku pola nie radzili sobie Nico Gonzalez i Ilkay Guendogan. Na skrzydłach bezradni byli Savinho i Phil Foden, a z przodu zagrożenia nie tworzyli Bernardo Silva i Omar Marmoush. Wszystkiemu z wysokości ławki rezerwowych przyglądali się jedynie Kevin De Bruyne i Erling Haaland.

- Brakuje mi emocji. Real urządza sobie niezły trening - powiedział w przerwie w studiu Canal+ Tomasz Wieszczycki. I trudno było z tym polemizować. Zwłaszcza że Real po 45 minutach prowadził 2:0 i był o krok od awansu do 1/8 finału.

W 33. minucie gospodarze przeprowadzili kolejną efektowną akcję. Zaczął ją Jude Bellingham, który podał do Viniciusa Juniora. Brazylijczyk zagrał do Rodrygo, a ten w pole karne do Mbappe. Francuz z łatwością przełożył Josko Gvardiola i w sytuacji sam na sam nie dał szans Edersonowi.

Real Madryt w 1/8 finału Ligi Mistrzów

Jeśli ktoś liczył, że od początku drugiej połowy Manchester City szaleńczo ruszy do odrabiania strat, srogo się rozczarował. Drużyna Guardioli dalej była bezradna i bez pomysłu na grę w ofensywie. Goście wyglądali jak zespół, który myślał przede wszystkim o tym, by nie przegrać wyżej niż 0:2.

I w 57. minucie Real powinien strzelić trzeciego gola. Z prawej strony w pole karne gości dośrodkował Fede Valverde, a z bliska uderzał Mbappe. Uderzenie Francuza w niewiarygodny sposób odbił jednak Ederson, który uchronił swój zespół od utraty kolejnej bramki.

Ale to, co nie udało się Mbappe w 57. minucie, udało mu się cztery minuty później. Francuz dostał podanie na linii pola karnego od Valverde i wszedł w pojedynek z Fodenem. Mbappe z łatwością minął Anglika i pokonał Edersona precyzyjnym uderzeniem w dalszy róg bramki.

Na pierwsze zagrożenie pod bramką Courtois musieliśmy czekać aż do 76. minuty. To wtedy strzał sprzed pola karnego oddał Foden, który jako pierwszy zmusił Belga do interwencji. Chwilę później nad bramką Courtoisa strzelał Silva.

W doliczonym czasie gry Manchester City zdobył bramkę honorową. Po uderzeniu Marmousha z rzutu wolnego piłka odbiła się od poprzeczki bramki Courtoisa i spadła wprost pod nogi Nico Gonzaleza, który z bliska zdobył bramkę na 1:3.

Real Madryt dołączył do Feyenoordu Rotterdam, Club Brugge, Bayernu Monachium i Benfiki, które awans do 1/8 finału wywalczyły we wtorek. W środę - oprócz Realu - awansowały też Borussia Dortmund, PSG oraz PSV, które po dogrywce wyeliminowało Juventus. W 1/8 finału Ligi Mistrzów Real zagra albo z Atletico Madryt, albo z Bayerem Leverkusen. Losowanie par w piątek.