Sensacja! Zdecydowała dogrywka! Znamy wszystkie drużyny z 1/8 finału LM

Liga Mistrzów nabiera rozpędu. Za nami wszystkie starcia 1/16 finału - w środę jako pierwsza awans przypieczętowała Borussia Dortmund, która wygrała 3:0 dwumecz ze Sportingiem. Później rozpoczęły się trzy ostatnie spotkania.

REKLAMA

Zobacz wideo Asysta bramkarza! Marmoush z Edersonem dają prowadzenie City

1/16 finału Ligi Mistrzów zakończona! Giganci zapewnili sobie awans

W absolutnym hicie wieczoru Real Madryt podejmował Manchester City. Mistrzowie Hiszpanii, którzy mieli zaliczkę 3:2 z pierwszego spotkania, wygrali po raz drugi, tym razem 3:1. Bohaterem okazał się Kylian Mbappe, autor hat-tricka.

Żadnych problemów z przypieczętowaniem awansu nie miał również były klub Mbappe, czyli Paris Saint-Germain. Po zeszłotygodniowym zwycięstwie 3:0 nad Stade Brestois 29 w rewanżu paryżanie rozbili rywali po bramkach Bradleya Barcoli (20. minuta), Chwiczy Kwaracchelii (39. min.), Vitinhi (59'), Desire Doue (64'), Nuno Mendesa (69'), Goncalo Ramosa (76') i Senny Mayulu (86'). Wynik dwumeczu to aż 10:0 dla mistrzów Francji, co mówi samo za siebie. Mimo wszystko znacznie skromniejsze Brest może być dumne z tego, co zrobiło na chwałę francuskiej piłki w tej edycji LM. Do ostatniej kolejki fazy zasadniczej było w grze o czołową ósemkę, długo było najlepszym francuskim zespołem w rozgrywkach.

Zobacz też: Fatalne skutki katastrofy w Lidze Mistrzów. Sprawa praktycznie przesądzona

Wielu emocji kibice mogli oczekiwać po drugim starciu PSV z Juventusem (w Turynie gospodarze, którzy zajęli niższe miejsce w fazie ligowej, wygrali 2:1). W Eindhoven do przerwy był bezbramkowy remis, ale nie można było narzekać na nudę. Strzelanie w 53. minucie rozpoczął Ivan Perisić, dając prowadzenie Holendrom. Ci chcieli pójść za ciosem, ale 10 minut później potężnie zza pola karnego uderzył Timothy Weah. VAR musiał zweryfikować, czy bramka padła prawidłowo, bo sędziowie z boiska sugerowali pozycję spaloną jednego z graczy "Starej Damy". Ostatecznie Juventus mógł cieszyć się z wyrównania.

Nieco ponad kwadrans przed końcem znów dał o sobie znać Perisić, który po akcji prawą stroną zagrał w pole karne. Luuk de Jong nie zdołał oddać strzału, ale udało się to zrobić Ismaelowi Saibariemu, który wbił piłkę strzałem tuż sprzed linii bramkowej. Znów sytuacja była sprawdzana, ale VAR nie doszukał się nieprawidłowości.

Wynik 2:1 dla PSV w regulaminowym czasie gry sprawiał, że mieliśmy pierwszą w tej edycji LM dogrywkę. W niej Holendrzy cały czas atakowali, byli stroną przeważającą, aż udało im się wbić trzecią bramkę w 98. minucie. Po wstrzeleniu piłki przez Johana Bakayoko powstało zamieszanie pod bramką turyńczyków. Obrońcy gości pogubili się, a Michele Di Gregorio odbijał piłkę jak spanikowany. Do siatki wbił piłkę z bliska Ryan Flamingo. Juventus szukał odpowiedzi, ale nie wykorzystał żadnej z kilku okazji w drugiej części dogrywki. PSV mogło też strzelić więcej goli, ale wygrało 3:1 i jako ostatnie wywalczyło awans do 1/8 finału. Włosi stracili trzy drużyny w dwa dni, we wtorek odpadły Atalanta Bergamo i AC Milan. Za to dwa kluby holenderskie na tym etapie to niespodzianka.

Wyniki środowych meczów fazy play-off Ligi Mistrzów:

Borussia Dortmund - Sporting 0:0 (wynik dwumeczu 3:0 - awans Borussii)

Real Madryt - Manchester City 3:1 (wynik dwumeczu 6:3 - awans Realu)

Paris Saint-Germain - Stade Brestois 29 7:0 (wynik dwumeczu 10:0 - awans PSG)

PSV Eindhoven - Juventus 3:1 po dogr. (wynik dwumeczu 4:3 - awans PSV)

Już wiadomo, że w 1/8 finału dojdzie do kilku hitów. Możliwe są starcia PSG z Liverpoolem lub Barceloną, Realu albo Bayernu Monachium z Atletico Madryt lub Bayerem Leverkusen. Możliwe też polskie starcia - Feyenoord Jakuba Modera może trafić na Arsenal Jakuba Kiwiora lub Inter Mediolan Piotra Zielińskiego i Nicoli Zalewskiego. Z kolei Club Brugge Michała Skórasia ma szansę trafić na Aston Villę Matty'ego Casha.

Pary 1/8 finału Ligi Mistrzów:

PSG/Benfica - Liverpool/FC Barcelona

PSV/Feyenoord - Arsenal/Inter

Real/Bayern - Atletico/Bayer

Borussia Dortmund/Club Brugge - Lille/Aston Villa

Losowanie par 1/8 finału Ligi Mistrzów odbędzie się w piątek 21 lutego. Pierwsze mecze tej fazy odbędą się 4 i 5 marca, natomiast rewanże 11 i 12 marca.