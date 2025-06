Polityk PiS podsumował Lewandowskiego. Padły mocne słowa

Robert Lewandowski sporo stracił w ostatnich godzinach. W niedzielny wieczór PZPN poinformował, że decyzją Michała Probierza Lewandowski stracił opaskę kapitańską, a nowym kapitanem reprezentacji Polski został Piotr Zieliński. Później Lewandowski wydał oświadczenie, w którym przekazał, że rezygnuje z gry w narodowych barwach, dopóki Probierz pozostanie selekcjonerem reprezentacji. Te wieści ogłoszono na kilkadziesiąt godzin przed ważnym meczem Polaków z Finlandią w eliminacjach do mistrzostw świata.

Polityk PiS komentuje decyzję Lewandowskiego. "Twoje zachowanie jest dziecinne"

Na decyzję Lewandowskiego zareagował Przemysław Czarnecki, polityk Prawa i Sprawiedliwości, a także poseł na Sejm w latach 2014-2023. "Przecież jak sam napisałeś, Ty grasz dla KIBICÓW, a nie dla trenera. Pomijając ocenę gry reprezentacji i samego Michała Probierza Twoje zachowanie jest skrajnie niepoważne i dziecinne" - napisał Czarnecki. "Wierzę, że dla dobra kadry NARODOWEJ dojdziecie do porozumienia" - dodał polityk.

Lewandowski walczy o zwolnienie Probierza. "Ważniejszy niż wszystko inne"

Michał Kiedrowski ze Sport.pl nie ma wątpliwości, że Lewandowski podjął takie działania, bo jest pewny zwolnienia Probierza. "Lewandowski nie zrezygnował z kadry. On po prostu zwalnia Probierza. Dlaczego to robi? Bo może i parę razy już mu się to udało. Najlepszy polski piłkarz doskonale sobie zdaje sprawę, że dla Polskiego Związku Piłki Nożnej to on jest ważniejszy. Nie tylko ważniejszy niż trener kadry. Ważniejszy niż wszystko inne" - pisze nasz dziennikarz.

Sport.pl informował, że decyzja Probierza o odebraniu opaski kapitańskiej została w pełni zaakceptowana przez piłkarzy, a po wybraniu Zielińskiego na nowego kapitana pojawiły się głosy zadowolenia. "Sytuację zaogniła nie tylko decyzja Lewandowskiego o odpuszczeniu gry w trakcie czerwcowego zgrupowania, ale przede wszystkim to, jak piłkarz Barcelony rozegrał medialnie pożegnanie Kamila Grosickiego" - czytamy w artykule Dominika Wardzichowskiego.

Mecz Finlandia - Polska odbędzie się we wtorek o godz. 20:45. Relacja tekstowa na żywo w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.