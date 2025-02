Gwiazdor Milanu przemówił po czerwonej kartce od Marciniaka. "Zróbmy to wszyscy razem"

- To było bardzo surowe. Zmieniło mecz - w taki sposób Zlatan Ibrahimović skomentował decyzję Szymona Marciniaka o wyrzuceniu Theo Hernanedza z boiska we wtorkowym meczu Ligi Mistrzów pomiędzy Milanem a Feyenoordem Rotterdam (1:1). Polski sędzia nie miał litości dla Francuza i pokazał mu drugą żółtą kartkę po próbie wymuszenia rzutu karnego.

"Piękna czerwona kartka. Brawo, Szymon Marciniak", "najlepszy w swoim fachu", "Marciniak wyrzuca Theo Hernandeza za padolino! Druga żółta za próbę wymuszenia karnego. Brawo. Wyjątkowa głupota, jeszcze w meczu na styku" - komentowali tę sytuację eksperci, a o sprawie pisały włoskie oraz holenderskie media. Wreszcie doczekaliśmy się komentarza ze strony Hernandeza.

Theo Hernandez przerwał milczenie po czerwonej kartce od Szymona Marciniaka. "Przepraszam"

Reprezentant Francji najwyraźniej musiał trochę ochłonąć (lub bał się gniewu kibiców), gdyż wpis na Instagramie zamieścił dopiero w środę po południu. "Piłka nożna jest nieprzewidywalna: daje nam wielkie radości, ale także bolesne chwile" - zaczął.

"Odczuwam ogromną frustrację. Przepraszam moich kolegów z drużyny, że zostawiłem ich w dziesięciu, i przepraszam fanów, którzy zawsze nas wspierają. Ale ten klub to rodzina i razem się podniesiemy. Zróbmy to wszyscy razem. A najpierw ja. Naprzód Milan" - napisał.

Theo Hernandez wyrzucony z boiska przez Szymona Marciniaka. Piłkarz AC Milanu reaguje

Publicznie kolegi z szatni bronił Santiago Gimenez, nowy napastnik Milanu (zimą przyszedł z Feyenoordu). - Padło na Theo, jutro może przydarzyć się to innemu zawodnikowi. Jesteśmy zespołem, szanujemy go całkowicie i jedyne, co możemy mu powiedzieć, to podziękować za wszystko, co robi dla tych barw i wspierać go - powiedzial stacji TNT Sports (cytat za portalem tuttomercatoweb.com).

Milanowi pozostała rywalizacja we Włoszech, w sobotę 22 lutego rozegra ligowy mecz z Torino. Natomiast Feyenoord Rotterdam w 1/8 finału Ligi Mistrzów zmierzy się albo z Arsenalem, albo z Interem Mediolan.