To koniec małżeństwa Thomasa Muellera?! Niemcy w szoku

Thomas Mueller niedawno rozpoczął 17. sezon w Bayernie Monachium. W tym sezonie jest głównie rezerwowym. Jak dotąd rozegrał dziewięć meczów we wszystkich rozgrywkach, w których strzelił trzy gole i zanotował trzy asysty.

REKLAMA

Zobacz wideo Tak powstaje jeden z największych stadionów świata. Cudeńko

W grudniu 2009 roku Thomas Mueller poślubił swoją wieloletnią partnerkę Lisę. Kobieta jest pasjonatką koni. Regularnie bierze udział w zawodach konnych, w których świetnie sobie radzi. Mueller ma na swoim koncie wiele medali, którymi chętnie dzieli się w mediach społecznościowych.

Kryzys w małżeństwie Thomasa Muellera. Aż huczy od plotek

Według ustaleń niemieckiego "Bilda" małżeństwo od jakiegoś czasu przechodzi poważny kryzys. Pierwsze plotki o problemach w ich relacji pojawiły się w maju bieżącego roku. Wówczas kobieta przestała obserwować piłkarza na Instagramie i usunęła wspólne zdjęcia. Jakiś czas później wydawało się, że para doszła do porozumienia i zażegnała kryzys, o czym mogła świadczyć chociażby obecność Lisy na Euro 2024. Rzeczywistość okazała się jednak inna.

"RTL" przekazał, że Thomas Mueller niedawno przestał obserwować swoją żonę na Instagramie. O komentarz do całej sprawy poproszono we wtorek Lisę. "Nie jestem ani jego dodatkiem, ani jego torebką" - skomentowała Mueller krótko. Nie wiadomo, czy małżeństwo nadal mieszka razem.

Thomas Mueller est piłkarzem Bayernu od 2000 roku, gdzie przeszedł przez wszystkie szczeble młodzieżowe i zaczął grać w pierwszym zespole. Do tej pory wystąpił w 716 meczach we wszystkich rozgrywkach, w których strzelił 245 gole i zanotował 271 asyst. Kontrakt Muellera z Bayernem wygasa w czerwcu przyszłego roku i niewykluczone, że to będzie jego ostatni kontrakt w karierze.