Anglia reaguje po tym, co zrobił Kiwior. Oto co napisali o Polaku

Reprezentant Polski w ostatnich tygodniach stał się ważną postacią w składzie Arsenalu. Od meczu z Liverpoolem zagrał w siedmiu kolejnych meczach ligowych, w których strzelił gola i zanotował trzy asysty. Wystąpił też w meczach Ligi Mistrzów z FC Porto (0:1, 1:0, 4:2 p.r.k.).

REKLAMA

Zobacz wideo Nowy trener w Legii? Padło nieoczywiste nazwisko

Tak Anglicy ocenili Kiwiora. Nie jest dobrze. "Chwieje się"

Dlatego nie było wielkim zaskoczeniem, gdy Kiwior pojawił się w wyjściowym składzie w meczu z Bayernem, choć angielskie media nie przewidywały jego występu od pierwszej minuty, bo ominęły go ostatnie dwa mecze ligowe. Niestety reprezentant Polski nie pokazał się w tym meczu z najlepszej strony. Był zamieszany w obie bramki przez Arsenal w pierwszej połowie. To do niego próbował podać Gabriel Magalhaes tuż przed stratą gola. I choć nie był to optymalny wybór, to Polak nie powinien mieć aż takich problemów z przyjęciem piłki, którą ostatecznie przejął Sane. Również w sytuacji, w której goście dostali rzut karny, Kiwior mógł się spisać lepiej. Wtedy znów w centrum akcji znalazł się Leroy Sane.

Reprezentanta Polski już w przerwie zmienił bardziej ofensywny Ołeksandr Zinczenko, co miało sens w przypadku walczącego o odrobienie strat Arsenalu. Jak występ Polaka ocenili Anglicy? Mogło być zdecydowanie lepiej.

- Kiwior musisz wygrać pojedynek jeden na jednego. Nie możesz na to pozwolić. Gdy Sane znalazł się za nim, to wszystko zależy od niego, a przecież jest przebiegły - stwiedził były reprezentant Anglii Rio Ferdinand w programie telewizji TNT, gdy oceniał przebieg sytuacji, która doprowadziła do drugiego gola. - Spójrz na tę kontrę Bayernu. Nie powinni się tamtędy przedostać. Masz rację co do Kiwiora. Trochę się chwieje na tej lewej stronie - dodał Martin Keown, były obrońca Arsenalu.

Średnie lub słabe oceny Kiwiora. "Surowa lekcja realiów"

Reprezentanta Polski krytykują też portale sportowe. W najlepszym wypadku otrzymuje notę wyjściową. "Zbyt łatwo dał się okiwać Sane w sytuacji, która doprowadziła do rzutu karnego. Zmieniony przez Zinczenkę w przerwie po tym jak zrobił niewiele" - czytamy na goal.com, które ocenia występ Kiwiora na 5/10.

"Trudna noc dla Polaka. Nie ponosi winy za pierwszego gola, ale raz za razem zbyt kurczowo trzymał się Sane, co doprowadziło do karnego. Arteta dał mu kredyt zaufania, gdy wystawił go na lewej stronie, ale najpewniej właśnie przestał być numerem jeden na tej pozycji - stwierdza football.london i również daje Polakowi ocenę 5/10.

Jeszcze gorzej Polaka ocenia serwis paininthearsenal.com, który dał mu 4/10. "Wędka w przerwie po nie najlepszych pojedynkach z Sane. Obnażono go w akcji, która doprowadziła do karnego" - stwierdza portal.

Taką samą ocenę daje mu serwis squawka.com. "Biorąc pod uwagę zadanie monitorowania nieprzewidywalnego Sane, można śmiało powiedzieć, że nie zdał egzaminu, ponieważ Arteta zdjął go w połowie meczu".

Za to portal 90min.com uważa, że "w przerwie został poświęcony dla bardziej ofensywnego Zinczenki po trudnej pierwszej połowie, w której mierzył się z szybkim Sane. Nie mógł poradzić sobie z niesamowitą szybkością Niemca" i daje Kiwiorowi ocenę 5/10.

Krytyki Polakowi nie żałował "The Standard", gdzie otrzymał notę 3/10. "Zaskoczony przy golu wyrównującym oraz ograny przez Sane przy drugiej bramce gości. Surowa lekcja realiów panujących na tym poziomie" - czytamy.

Najlepiej - na 5,5/10 - Kiwiora ocenia "Daily Mail", który bez wchodzenia w szczegóły stwierdza jedynie, że "Leroy Sane sprawiał mu ogromne kłopoty na lewej flance. Został zmieniony w przerwie meczu".

Czy Jakub Kiwior będzie miał teraz kłopoty z grą w pierwszym składzie? To okaże się w najbliższych tygodniach. Arsenal w niedzielę 14 kwietnia zmierzy się z Aston Villą, a już trzy dni po tym meczu zagra mecz rewanżowy z Bayernem.